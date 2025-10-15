Раскулачивают Рамиза Мехтиева

Помещенного под домашний арест экс-главу Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева могут лишить принадлежащей ему недвижимости, так как предъявленные обвинения допускают конфискацию имущества.

Согласно открытым источникам, Мехтиеву приписывается следующее имущество: виноградники в Новханы и 216 гектаров сельскохозяйственных земель в Баку, Апшероне и Геранбое, включая 155 гектаров в Новханы и 50 гектаров в селе Хыналы.

Также Мехтиеву приписываются 892 сотки земли в Маштага на имя жены Галины Мехтиевой и 240 соток на имя дочери Камилы Алиевой. В собственности семьи находится доля невестки Нигяр Мехтиевой в ООО Digital Media, владельце радиостанции Media FM, зарегистрированной в 2008 году в Баку.

Камиле Алиевой принадлежит квартира на улице Истиглалийят, 11 — юридический адрес ООО İnfonet и ООО Caspian Telekom. Кроме того, Мехтиеву приписывается ряд объектов по адресу ул. Диляры Алиевой, 251А, включая ЖСК Topaz, ЖСК Qala-R.L, ООО NLT и ООО Premium Store. В списке также значатся ЖСК NLT, Servis, Grand Palace, Astoriya, ООО Astoriya Tibb Mərkəzi (с 2020 года — German Hospital) и торговый центр ООО Qrandezza площадью более 5 тыс. м², открытый в 2014 году.

Семья Мехтиева контролирует 75% акций банка BTB ASC через невестку при уставном капитале банка в 50 млн манатов. Банк является учредителем ASC BTB Leasing и ASC BTB Kapital İnvstisiya Şirkəti.

Кроме того, Рамиз Мехтиев связан с издательством Şərq-Qərb в поселке Ахмедлы, где на территории издательства построен 16-этажный жилой дом на 408 квартир и еще один 16-этажный дом поблизости. Связанные компании включают ООО Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi и ООО Qlobal East VVest.

Семье приписываются доли в торговых центрах «Садарак» и «Бина», а также несколько вилл: в Баку на Тбилисском проспекте (36 соток, выставлялась на продажу за $8 млн), в Гёйчайском, Шемахинском и Гёйгёйльском районах.