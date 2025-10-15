USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Пентагон за наращивание закупок оружия для Украины

13:14 85

Соединенные Штаты ожидают от своих союзников по НАТО роста закупок вооружений в США для нужд Украины. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 15 октября.

Речь идет об инициативе PURL, запущенной при администрации Дональда Трампа. Соединенные Штаты больше не поставляют свое оружие Украине напрямую, а продают его странам-партнерам, которые передают его Киеву. При этом закупки идут с учетом пожеланий Украины.

По словам Хегсета, увеличение поставок вооружений воюющей с Россией Украине необходимо для скорейшего заключения мира. «Мир достигается тогда, когда ты сильный», - заявил глава Пентагона.

В Брюсселе проходит и заседание Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат «Рамштайн»). Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на нем будет объявлено о присоединении к инициативе PURL новых стран. Речь идет, в частности, о Финляндии.

По словам Рютте, в рамках инициативы на оружие для Украины уже было выделено около 2 млрд долларов.

На данный момент в инициативе участвуют, в частности, Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.

По словам генсека НАТО, на заседании 15 октября не будет обсуждаться вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», поскольку это вопрос двусторонних отношений США и Украины. Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече президентов двух стран в Вашингтоне 17 октября.

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2685
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10274
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2221
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21152
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3788
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4087
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6449
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1997
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2573
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3299
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4014

ЭТО ВАЖНО

Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 2685
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10274
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 2221
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 21152
Горят российские нефтезаводы
Горят российские нефтезаводы видео; обновлено 11:07
11:07 3788
Ответ Пакистана: десятки убитых
Ответ Пакистана: десятки убитых видео; обновлено 13:11
13:11 4087
Катастрофа с детсадами в Азербайджане
Катастрофа с детсадами в Азербайджане наши проблемы; все еще актуально
14 октября 2025, 15:30 6449
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом
Президент Сирии прилетит в Москву за Асадом обновлено 12:32
12:32 1997
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча
Массовые задержания армянских священников: взяли и владыку Мкртыча обновлено 12:23
12:23 2573
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
Россия о подписании мира между Баку и Ереваном в Москве
10:09 3299
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
Битва за Донбасс: россияне захватывают новые населенные пункты
03:20 4014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться