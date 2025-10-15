Пентагон за наращивание закупок оружия для Украины

Соединенные Штаты ожидают от своих союзников по НАТО роста закупок вооружений в США для нужд Украины. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 15 октября.

Речь идет об инициативе PURL, запущенной при администрации Дональда Трампа. Соединенные Штаты больше не поставляют свое оружие Украине напрямую, а продают его странам-партнерам, которые передают его Киеву. При этом закупки идут с учетом пожеланий Украины.

По словам Хегсета, увеличение поставок вооружений воюющей с Россией Украине необходимо для скорейшего заключения мира. «Мир достигается тогда, когда ты сильный», - заявил глава Пентагона.

В Брюсселе проходит и заседание Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат «Рамштайн»). Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на нем будет объявлено о присоединении к инициативе PURL новых стран. Речь идет, в частности, о Финляндии.

По словам Рютте, в рамках инициативы на оружие для Украины уже было выделено около 2 млрд долларов.

На данный момент в инициативе участвуют, в частности, Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.

По словам генсека НАТО, на заседании 15 октября не будет обсуждаться вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», поскольку это вопрос двусторонних отношений США и Украины. Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече президентов двух стран в Вашингтоне 17 октября.