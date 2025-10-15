USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Гольф-клуб бьет по карману Трампа

13:28 706

Гольф-клуб президента США Дональда Трампа в шотландском Тернберри (округ Южный Эршир) фиксирует убытки 13-й год подряд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет.

Как следует из отчетности, компания Trump International Golf Club Scotland Ltd., управляющая гольф-клубами и развлекательными комплексами Трампа в Шотландии, сократила годовые убытки до $1,25 млн по сравнению с $1,9 млн годом ранее.

По словам главы компании Эрика Трампа, сына президента США, владельцы объекта «твердо привержены своему видению будущего объекта и уверенно прогнозируют позитивное улучшение финансового положения по мере реализации инвестиционной деятельности».

Гольф-клуб, открытый в 1906 году, Трамп приобрел за $60 млн, после чего вложил еще $200 млн в его реконструкцию.

В общей сложности американскому лидеру принадлежат два гольф-клуба в Шотландии. Ранее в этом году он открыл новое поле в округе Абердиншир, получившее название «Маклауд» – в честь своей матери, Мэри Энн Маклауд, носившей такую фамилию до замужества.

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 102
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 653
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 462
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1241
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1714
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4733
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2782
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5168
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10677
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3734
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22786

