Гольф-клуб бьет по карману Трампа

Гольф-клуб президента США Дональда Трампа в шотландском Тернберри (округ Южный Эршир) фиксирует убытки 13-й год подряд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финансовый отчет.

Как следует из отчетности, компания Trump International Golf Club Scotland Ltd., управляющая гольф-клубами и развлекательными комплексами Трампа в Шотландии, сократила годовые убытки до $1,25 млн по сравнению с $1,9 млн годом ранее.

По словам главы компании Эрика Трампа, сына президента США, владельцы объекта «твердо привержены своему видению будущего объекта и уверенно прогнозируют позитивное улучшение финансового положения по мере реализации инвестиционной деятельности».

Гольф-клуб, открытый в 1906 году, Трамп приобрел за $60 млн, после чего вложил еще $200 млн в его реконструкцию.

В общей сложности американскому лидеру принадлежат два гольф-клуба в Шотландии. Ранее в этом году он открыл новое поле в округе Абердиншир, получившее название «Маклауд» – в честь своей матери, Мэри Энн Маклауд, носившей такую фамилию до замужества.