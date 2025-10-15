USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Евросоюз ждет от Сербии «конкретных шагов»

13:28 532

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России, без чего Брюссель не сможет считать Белград «надежным партнером», что исключает возможность приема в сообщество, сообщает ТАСС.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС, - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в ходе визита в Сербию. - Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания [Сербии] с внешней политикой ЕС в 61%. Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера».

Отметим, что в рамках институционального процесса расширения ЕС все страны - кандидаты на вступление в блок в качестве предварительного условия для вступления должны на 100% переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель. Они обязаны присоединиться ко всем без исключения внешнеполитическим решениям Евросоюза, несмотря на то что эти страны не имеют никакого влияния на их принятие.

Это одно из базовых предварительных условий для вступления в Евросоюз, но его выполнение само по себе еще не гарантирует приема.

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 104
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 657
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
14:48 463
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1242
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1716
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4738
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2785
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
12:42 5171
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
14 октября 2025, 18:00 10678
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
11:43 3734
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
14 октября 2025, 22:25 22787

