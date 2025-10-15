USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей

13:40 2786

Как уже сообщалось, накануне был арестован бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев. Ему предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Рамиз Мехтиев, обвиняемый по статье 274 (государственная измена), предположительно, может быть лишен своих государственных наград. Решение по этому вопросу может принять суд.

Р.Мехтиев в 2008 году был награжден орденом «Истиглал», в 2013 году — орденом «Шараф», в 2018 году — орденом «Шохрат», в 2019 году — орденом «Гейдар Алиев».

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 105
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 660
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 464
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1244
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1720
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4739
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2788
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5173
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10678
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3734
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22789

