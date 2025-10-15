Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей

Как уже сообщалось, накануне был арестован бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев. Ему предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Рамиз Мехтиев, обвиняемый по статье 274 (государственная измена), предположительно, может быть лишен своих государственных наград. Решение по этому вопросу может принять суд.

Р.Мехтиев в 2008 году был награжден орденом «Истиглал», в 2013 году — орденом «Шараф», в 2018 году — орденом «Шохрат», в 2019 году — орденом «Гейдар Алиев».