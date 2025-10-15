USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Как режим Асада пытался скрыть следы массовых убийств

Правительство бывшего президента Сирии Башара Асада в период с 2019 по 2021 год тайно переместило десятки тысяч тел из массового захоронения в другое место с целью скрыть следы преступлений. Об этом сообщает агентство Reuters в своем расследовании.

Согласно расследованию, массовое захоронение находилось в районе Аль-Кутайфа, расположенном к северо-востоку от Дамаска. С 2012 года там хоронили солдат и заключенных, погибших в тюрьмах и военных госпиталях в ходе гражданской войны в Сирии. Агентство зафиксировало на спутниковых снимках 16 могильных траншей длиной от 15 до 160 метров.

В конце 2018 года, как рассказал агентству бывший офицер Республиканской гвардии, появилась идея переместить тела. По его словам, Асад, которого уже несколько лет обвиняли в жестокости и массовых репрессиях, несмотря на отсутствие независимого доступа к тюрьмам и местам захоронений, стремился улучшить свой международный имидж.

С февраля 2019 года по апрель 2021-го свидетели отмечали, что почти каждую неделю шесть-восемь грузовиков перевозили останки из захоронения в Аль-Кутайфе на новое место в пустыне неподалеку от города Думейр, в нескольких десятках километров от исходного пункта. На спутниковых снимках Reuters зафиксировало там не менее 34 траншей длиной от 20 до 125 метров, что, исходя из свидетельств и размеров, может свидетельствовать о захоронении десятков тысяч человек.

По словам двух водителей грузовиков и бывшего офицера, целью перевозки было очищение массового захоронения в Аль-Кутайфе и сокрытие следов массовых убийств. К моменту падения режима Асада все 16 траншей в районе оказались опустошены.

Сирийские правозащитники утверждают, что при режиме Асада пропало свыше 160 тыс. человек, похороненных в десятках массовых захоронений, созданных режимом. Reuters направило результаты расследования правительству временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, однако на запрос агентства ответа не последовало.

