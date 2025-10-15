USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Кара-Мурзу заочно посадили

13:57 677

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по обвинению в «фейках о ВС РФ» и «участии в экстремистской организации». Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении обвиняемого Кара-Мурзы», - сообщили в суде.

Кара-Мурзе заочно предъявлены обвинения по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», а также по части 2 статьи 282.2 УК РФ — «за участие в деятельности религиозной организации, признанной судом экстремистской и ликвидированной».

Напомним, 13 октября МВД России объявило в розыск оппозиционного политика Кара-Мурзу, который был освобожден из колонии летом 2024 года в результате обмена с западными странами.

Накануне ФСБ РФ возбудила уголовное дело о «насильственном захвате власти и организации террористического сообщества» в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Он был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» после начала российской военной агрессии против Украины в феврале 2022 года. Среди фигурантов дела, как сообщает ФСБ, – оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 108
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 666
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 469
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1246
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1724
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4744
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2790
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5177
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10678
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3738
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22791

ЭТО ВАЖНО

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 108
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 666
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 469
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1246
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1724
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4744
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2790
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5177
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10678
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3738
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться