Кара-Мурзу заочно посадили

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по обвинению в «фейках о ВС РФ» и «участии в экстремистской организации». Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении обвиняемого Кара-Мурзы», - сообщили в суде.

Кара-Мурзе заочно предъявлены обвинения по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», а также по части 2 статьи 282.2 УК РФ — «за участие в деятельности религиозной организации, признанной судом экстремистской и ликвидированной».

Напомним, 13 октября МВД России объявило в розыск оппозиционного политика Кара-Мурзу, который был освобожден из колонии летом 2024 года в результате обмена с западными странами.

Накануне ФСБ РФ возбудила уголовное дело о «насильственном захвате власти и организации террористического сообщества» в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Он был одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» после начала российской военной агрессии против Украины в феврале 2022 года. Среди фигурантов дела, как сообщает ФСБ, – оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.