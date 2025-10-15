USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

К столбу позора еще одного агента России

14:03 3278

Бывший помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, проработавший под руководством помещенного под домашний арест Рамиза Мехтиева 25 лет, опроверг слухи о том, что его привлекли к следствию вслед за бывшим шефом.

По словам Али Гасанова, на данный момент он «не имеет общественно-политических обязательств»: «Все это вранье, ни к какому следствию меня не привлекали. При чем тут я, а при чем Рамиз Мехтиев?»

С 1995 по 2019 год Рамиз Мехтиев возглавлял аппарат Администрации президента Азербайджана — ключевую структуру, отвечающую за внутреннюю и внешнюю политику, а также контроль над СМИ и общественными организациями.  

Али Гасанов в тот же период был помощником президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам. Он возглавлял общественно-политический отдел Администрации президента, курируя взаимодействие с медиа и общественными организациями. Кроме того, Гасанов был редактором книги Рамиза Мехтиева «Азербайджанская модель развития».

В ноябре 2020 года Рамиз Мехтиев и Али Гасанов были освобождены от должностей в Академии государственного управления при президенте Азербайджана, поскольку не подали документы для участия в конкурсном отборе на эти позиции. В марте 2021 года Рамиз Мехтиев подал в отставку с поста президента Национальной академии наук Азербайджана.

Оба политика являлись страстными лоббистами расширения политического влияния России в Азербайджане и призывали к интеграции с путинским режимом. К тому же в СМИ Мехтиева и Гасанова обвиняли в тесном взаимодействии с руководством российских спецслужб.

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 108
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 668
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 469
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1247
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1725
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4745
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2790
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5177
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10679
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3738
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22791

ЭТО ВАЖНО

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 108
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 668
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 469
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1247
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1725
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4745
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2790
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5177
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10679
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3738
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться