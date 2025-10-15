К столбу позора еще одного агента России

Бывший помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, проработавший под руководством помещенного под домашний арест Рамиза Мехтиева 25 лет, опроверг слухи о том, что его привлекли к следствию вслед за бывшим шефом.

По словам Али Гасанова, на данный момент он «не имеет общественно-политических обязательств»: «Все это вранье, ни к какому следствию меня не привлекали. При чем тут я, а при чем Рамиз Мехтиев?»

С 1995 по 2019 год Рамиз Мехтиев возглавлял аппарат Администрации президента Азербайджана — ключевую структуру, отвечающую за внутреннюю и внешнюю политику, а также контроль над СМИ и общественными организациями.

Али Гасанов в тот же период был помощником президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам. Он возглавлял общественно-политический отдел Администрации президента, курируя взаимодействие с медиа и общественными организациями. Кроме того, Гасанов был редактором книги Рамиза Мехтиева «Азербайджанская модель развития».

В ноябре 2020 года Рамиз Мехтиев и Али Гасанов были освобождены от должностей в Академии государственного управления при президенте Азербайджана, поскольку не подали документы для участия в конкурсном отборе на эти позиции. В марте 2021 года Рамиз Мехтиев подал в отставку с поста президента Национальной академии наук Азербайджана.

Оба политика являлись страстными лоббистами расширения политического влияния России в Азербайджане и призывали к интеграции с путинским режимом. К тому же в СМИ Мехтиева и Гасанова обвиняли в тесном взаимодействии с руководством российских спецслужб.