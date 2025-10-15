«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина

Ограничение числа такси в Баку может привести к росту цен и появлению нелегальных перевозчиков. Об этом заявил глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров, комментируя решение Кабинета Министров, согласно которому количество дополнительных разрешений на пассажирские перевозки легковыми такси в столице ограничивается 25 000.

По словам Эльдарова, документ принят без четкого описания механизма его реализации, что, по его мнению, создает условия для коррупции и произвола: «Очень много темных и неясных моментов: как будет происходить смена автомобиля, нужно ли новое разрешение при продаже машины, входит ли оно в квоту 25 000? Эти вопросы остаются без ответа».

Эльдаров подчеркнул, что в результате ограничения реально в Баку будет работать не более 10–11 тысяч автомобилей.

«Решение о лимите такси откроет путь к теневому рынку. Многие водители потеряют работу, а цены на такси вырастут примерно на 50%. Повышение неизбежно, клиенты должны быть к этому готовы», — заявил глава ассоциации.

Эльдаров также раскритиковал деятельность Агентства наземного транспорта (AYNA), назвав его «бесконтрольной структурой» и добавив, что общественная реакция на его действия практически отсутствует.