Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина

Отдел информации
14:05 1727

Ограничение числа такси в Баку может привести к росту цен и появлению нелегальных перевозчиков. Об этом заявил глава Ассоциации водителей Азербайджана Эльшад Эльдаров, комментируя решение Кабинета Министров, согласно которому количество дополнительных разрешений на пассажирские перевозки легковыми такси в столице ограничивается 25 000.

По словам Эльдарова, документ принят без четкого описания механизма его реализации, что, по его мнению, создает условия для коррупции и произвола: «Очень много темных и неясных моментов: как будет происходить смена автомобиля, нужно ли новое разрешение при продаже машины, входит ли оно в квоту 25 000? Эти вопросы остаются без ответа».

Эльдаров подчеркнул, что в результате ограничения реально в Баку будет работать не более 10–11 тысяч автомобилей.

«Решение о лимите такси откроет путь к теневому рынку. Многие водители потеряют работу, а цены на такси вырастут примерно на 50%. Повышение неизбежно, клиенты должны быть к этому готовы», — заявил глава ассоциации.

Эльдаров также раскритиковал деятельность Агентства наземного транспорта (AYNA), назвав его «бесконтрольной структурой» и добавив, что общественная реакция на его действия практически отсутствует.

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 108
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 672
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 472
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1251
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1729
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4751
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2796
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5181
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10680
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3740
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22797
