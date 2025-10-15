Замахнулись еще на два исторических здания в Баку

Как сообщил haqqin.az проживающий в доме профессор Фуад Мамедов, в случае сноса здания может быть утрачена библиотека с тысячами книг и научный архив.

В Ясамальском районе Баку под угрозой сноса оказалось еще одно историческое здание. Речь идет о построенном еще в 1895 году двухэтажном доме по адресу: улица Аловсата Гулиева, 18.

Здание является наследственной собственностью семьи Мамедовых. Дом был застрахован в 1895 году Вторым российским страховым обществом. В разное время в этом доме проживали такие выдающиеся личности, как учившийся в Германии по линии правительства АДР, основатель и первый председатель Союза архитекторов Азербайджана Гахраман Мамедов; первая профессиональная женщина-художница Востока Кейсар Кашиева; член Центрального исполнительного комитета Закавказья Гусейн Мамедов.

В настоящее время в доме проживают внук одного из создателей Вооруженных сил АДР Ширинбека Кесеменли — Фуад Мамедов и его супруга, внучка Гусейнкули Сарабского — Рена Мамедова. Ф.Мамедов сообщил, что здание готовится к сносу.

Кроме того, в Ясамальском районе сносят здание, известное как бывшая губернская управа. Сообщается, что внутри этого здания также находится исторический объект.

Служба охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщила haqqin.az, что на заседании экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при министерстве, состоявшемся 2 октября, рассматривался вопрос о взятии под государственную охрану исторического здания по адресу: ул. Аловсата Гулиева, 18, 2-й двор.

В соответствии с законодательством в Национальную академию наук Азербайджана будет направлен запрос для подготовки заключения о включении этого здания в список историко-культурных памятников.