Готовится конституция Палестины

14:13 603

Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание подготовить первый проект национальной конституции. Об этом заявил его специальный посланник Мухаммед Штайе, передает ТАСС.

«Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. <...> Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина», — сказал он.

Кроме того, спецпосланник президента Палестины и бывший премьер-министр страны Мухаммед Штайе, комментируя ситуацию в секторе Газа, заявил, что она все еще остается нестабильной, несмотря на начало перемирия.

«Мы более чем рады, что, как вы знаете, было достигнуто перемирие, и надеемся, что оно будет устойчивым, - сказал он - Ситуация, я должен сказать, по-прежнему остается нестабильной», - заявил Штайе.

По словам посланника, продовольственная помощь еще не была полностью доставлена в Газу. Кроме того, еще не все въезды в Газу открыты. «Они открыты частично, в частности, пограничный пункт Рафах был открыт только сегодня утром», - добавил Штайе.

Ранее, 13 октября, президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

В сентябре несколько стран признали государственность Палестины. Это сделали Португалия, Канада, Австралия, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций.

15:06 112
14:56 680
14:48 475
14:12 1255
14:05 1732
13:02 4757
13:40 2802
12:42 5183
14 октября 2025, 18:00 10680
11:43 3741
