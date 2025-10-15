Готовится конституция Палестины

Кроме того, спецпосланник президента Палестины и бывший премьер-министр страны Мухаммед Штайе, комментируя ситуацию в секторе Газа, заявил, что она все еще остается нестабильной, несмотря на начало перемирия.

«Президент дал нам три месяца на то, чтобы завершить работу над первым проектом конституции Палестины. <...> Теперь мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина», — сказал он.

Президент Палестины Махмуд Аббас дал указание подготовить первый проект национальной конституции. Об этом заявил его специальный посланник Мухаммед Штайе, передает ТАСС.

«Мы более чем рады, что, как вы знаете, было достигнуто перемирие, и надеемся, что оно будет устойчивым, - сказал он - Ситуация, я должен сказать, по-прежнему остается нестабильной», - заявил Штайе.

По словам посланника, продовольственная помощь еще не была полностью доставлена в Газу. Кроме того, еще не все въезды в Газу открыты. «Они открыты частично, в частности, пограничный пункт Рафах был открыт только сегодня утром», - добавил Штайе.

Ранее, 13 октября, президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

В сентябре несколько стран признали государственность Палестины. Это сделали Португалия, Канада, Австралия, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании независимости Палестины на трибуне Организации Объединенных Наций.