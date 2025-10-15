USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Спецпосланник Трампа уходит в бизнес

14:23

Американский спецпредставитель по палестино-израильскому урегулированию Стив Уиткофф намерен покинуть администрацию президента Дональда Трампа, чтобы уделить больше времени своему бизнесу. Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на два близких к ситуации неназванных источника.

«Уиткофф планирует покинуть администрацию (Трампа) для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после «изнурительного» графика дипломатической работы на Ближнем Востоке», – пишет издание со ссылкой на источники.

При этом Middle East Eye не уточняет, в какие сроки спецпосланник может оставить свою должность.

Стив Уиткофф, известный как предприниматель, в администрации Трампа курирует вопросы, связанные с мирным урегулированием российско-украинского и палестино-израильского конфликтов.

В конце сентября газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США сообщила, что Уиткофф может уйти с поста спецпосланника президента США в конце 2025 года. При этом издание отмечает, что срок его службы в этом качестве составляет около 130 дней, но может быть продлен в зависимости от предполагаемой будущей службы.

По мнению бывшего посла США в Израиле Дэвида Фридмана, Уиткофф «глубоко понимает Израиль, его стратегическое значение для Соединенных Штатов и его потенциал для обеспечения большей стабильности и процветания на Ближнем Востоке».

