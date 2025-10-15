Россия отказалась платить Грузии

Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии компенсации в связи с событиями 2008 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем», - сказал он, комментируя на брифинге вердикт ЕСПЧ, обязывающий Россию выплатить Грузии 253 млн евро в связи с военными действиями в 2008 году.

Напомним, 14 октября ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Грузии более четверти миллиарда евро за препятствование свободному въезду в Абхазию и Южную Осетию — это регионы, которые Москва считает «независимыми» после войны с Тбилиси в 2008 году.

В решении суда указывается, что Россия нарушила права, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконное задержание и ограничения на передвижение через административную границу между контролируемой Грузией территорией и поддерживаемыми Россией сепаратистскими регионами.

Суд также отметил, что несмотря на выход Москвы из ЕСПЧ в 2022 году, она продолжает нести ответственность за нарушения, совершенные до этого времени.