Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Инфотур в Шушу

14:53

Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе был организован очередной инфотур в город Шуша.

В инфотуре приняла участие группа бывших вынужденных переселенцев, вовлеченных в приносящую доходы деятельность в рамках реализации плана мероприятий I Государственной программы по Великому возвращению. Они ознакомились с городом, получили информацию о проводимых здесь восстановительно-строительных работах и созданных возможностях занятости.

Отмечалось, что на основе поручений президента Ильхама Алиева и Государственной программы в городе осуществляются масштабные восстановительные мероприятия, реконструируется инфраструктура, создаются необходимые условия для людей, работающих и проживающих здесь.

Участники инфотура посетили исторические и природные памятники в городе Шуша, а также близко ознакомились с условиями, созданными для семей вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли в рамках процесса Великого возвращения.

Бывшие вынужденные переселенцы отметили, что инфотур был очень полезным и познавательным. Сообщалось, что такие инфотуры имеют большое значение для близкого ознакомления с ходом Великого возвращения, процесса постоянного заселения и интеграции в экономическую деятельность, а также для построения планов на будущее.

В рамках плана мероприятий I Государственной программы по Великому возвращению будет продолжено проведение инфотуров и на другие освобожденные от оккупации территории.

