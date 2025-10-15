Песков ответил Трампу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает сведениями про якобы намерение стран, являющихся членами БРИКС, выйти из состава объединения из-за возможного введения против них американских пошлин, сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина напомнил, что входящие в объединение страны никогда ничего не планировали против третьих стран и их валют. По его словам, этот тезис является одним из основных у глав государств, которые являются членами БРИКС и БРИКС+.

Песков отметил, что в БРИКС входят те страны, которые разделяют общую позицию по поводу перспектив взаимного сотрудничества на благо народов данных государств, а также партнерства в интересах развития тех континентов, на которых они находятся.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы страны–участницы БРИКС приняли решение покинуть объединение, опасаясь торговых пошлин со стороны США.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС», - сказал Трамп.

При этом он не раскрыл, какие именно государства захотели выйти из состава союза.

Также президент США назвал БРИКС «атакой на доллар» и предупредил страны, которые хотят вступить в блок, что США введут пошлины и против них.