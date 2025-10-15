USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Песков ответил Трампу

14:54 497

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает сведениями про якобы намерение стран, являющихся членами БРИКС, выйти из состава объединения из-за возможного введения против них американских пошлин, сообщают российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина напомнил, что входящие в объединение страны никогда ничего не планировали против третьих стран и их валют. По его словам, этот тезис является одним из основных у глав государств, которые являются членами БРИКС и БРИКС+.

Песков отметил, что в БРИКС входят те страны, которые разделяют общую позицию по поводу перспектив взаимного сотрудничества на благо народов данных государств, а также партнерства в интересах развития тех континентов, на которых они находятся.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы страны–участницы БРИКС приняли решение покинуть объединение, опасаясь торговых пошлин со стороны США.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС», - сказал Трамп.

При этом он не раскрыл, какие именно государства захотели выйти из состава союза.

Также президент США назвал БРИКС «атакой на доллар» и предупредил страны, которые хотят вступить в блок, что США введут пошлины и против них.

Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 120
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 698
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ фото
14:48 486
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 1263
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 1743
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 4775
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 2809
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 5194
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10681
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 3750
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть срочно в номер; обновлено 22:25
14 октября 2025, 22:25 22806

ЭТО ВАЖНО

