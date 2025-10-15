Захарова об «уплотнении» с Баку

Мы заинтересованы в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах: СНГ и ШОС, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в рамках «Каспийской пятерки», платформы регионального сотрудничества «3+3», в том числе в контексте выстраивания архитектуры Евразийской безопасности. Об этом сегодня, 15 октября, на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим уплотнение диалога с Баку, с Евразийским экономическим союзом, о чем свидетельствует ставшее уже доброй традицией участие премьер-министра Азербайджана в качестве почетного гостя в заседаниях Евразийского межправительственного совета. Очередное такое мероприятие состоялось в Минске 30 сентября текущего года. Мы положительно оцениваем взаимодействия с Баку в формате СНГ. Партнеры весьма активны на различных направлениях отраслевого сотрудничества.

Например, в текущем году Азербайджан принимает на своей территории все три тематические столицы СНГ. Габала, например, выступает в роли молодежной, Лачин — культурной, Гянджа — спортивной. В этот период, с 28 сентября по 8 октября, в семи азербайджанских городах успешно прошли Третьи игры стран СНГ с участием более полутора тысяч спортсменов по 23 видам спорта. Мы это тоже уже комментировали.

Ну и, конечно, мы приветствуем присоединение Баку к ряду итоговых документов саммита в Душанбе 10 октября. Речь идет в том числе о заявлениях глав государств по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью и в связи с 40-летием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Азербайджан также поддержал принятие программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на период с 2026 по 2028 год - важный документ среднесрочного характера по конкретным направлениям совместной работы стран СНГ в целях обеспечения региональной безопасности», - сказала Захарова.