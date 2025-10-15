Тысячи фур застряли на границе Казахстана с Россией

Около 2,5 тыс. фур с китайскими товарами скопились на границе Казахстана с Россией. Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным представителей транспортных компаний, скопление фур связано с усилением таможенного контроля – казахстанские инспекторы тщательно проверяют грузы на наличие продукции, подпадающей под санкционные ограничения. Проблемы начались в середине сентября, когда под особое внимание попали поставки электроники, дронов, одежды и товаров западных брендов. В начале же октября, по их словам, ситуация на границе заметно ухудшилась.

«Очереди стали накачиваться, и границы превратились в огромные пробки», — рассказал соучредитель «Сервисной логистической компании» Дмитрий Аржаных.

По его словам, пересечение границы с Казахстаном осложнилось для грузовиков вне зависимости от того, на какую страну они зарегистрированы и каков конечный пункт маршрута.

Представитель компании «Юнитрейд» Кирилл Лахин подтвердил, что все автоперевозки из Китая в Россию и Беларусь направляются на углубленный досмотр. В связи с этим логистические компании были вынуждены поднять тарифы и перенаправить новые грузы через российско-китайские пункты пропуска, минуя территорию Казахстана.

Как рассказал коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев, теперь «неоднозначные» грузы приходится направлять в обход – через Дальний Восток и Монголию. При этом он отметил, что на альтернативных маршрутах также возможны очереди, поскольку на них переориентируются почти все перевозчики.

«Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран», — подчеркнул заместитель руководителя отдела логистики компании СЛК Максим Емелин.

Ужесточение проверок на казахстанской границе последовало после ряда телефонных переговоров между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом. В частности, 7 сентября Токаев заявил американскому лидеру о готовности к конструктивному обсуждению торговых вопросов, чтобы добиться отмены 25-процентной пошлины США на товары из Казахстана. Ранее вице-премьер республики Серик Жумангарин подчеркивал, что Астана не поддерживает санкции против России, но и не намерена помогать в их обходе, поскольку это может «очень больно» ударить по экономике страны.