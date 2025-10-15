USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Тысячи фур застряли на границе Казахстана с Россией

15:14 1169

Около 2,5 тыс. фур с китайскими товарами скопились на границе Казахстана с Россией. Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным представителей транспортных компаний, скопление фур связано с усилением таможенного контроля – казахстанские инспекторы тщательно проверяют грузы на наличие продукции, подпадающей под санкционные ограничения. Проблемы начались в середине сентября, когда под особое внимание попали поставки электроники, дронов, одежды и товаров западных брендов. В начале же октября, по их словам, ситуация на границе заметно ухудшилась.

«Очереди стали накачиваться, и границы превратились в огромные пробки», — рассказал соучредитель «Сервисной логистической компании» Дмитрий Аржаных.

По его словам, пересечение границы с Казахстаном осложнилось для грузовиков вне зависимости от того, на какую страну они зарегистрированы и каков конечный пункт маршрута.

Представитель компании «Юнитрейд» Кирилл Лахин подтвердил, что все автоперевозки из Китая в Россию и Беларусь направляются на углубленный досмотр. В связи с этим логистические компании были вынуждены поднять тарифы и перенаправить новые грузы через российско-китайские пункты пропуска, минуя территорию Казахстана.

Как рассказал коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев, теперь «неоднозначные» грузы приходится направлять в обход – через Дальний Восток и Монголию. При этом он отметил, что на альтернативных маршрутах также возможны очереди, поскольку на них переориентируются почти все перевозчики.

«Однозначно можно сказать, что это не временный сбой, а скорее новая реальность — ужесточение контроля и все большее соблюдение санкций западных стран», — подчеркнул заместитель руководителя отдела логистики компании СЛК Максим Емелин.

Ужесточение проверок на казахстанской границе последовало после ряда телефонных переговоров между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом. В частности, 7 сентября Токаев заявил американскому лидеру о готовности к конструктивному обсуждению торговых вопросов, чтобы добиться отмены 25-процентной пошлины США на товары из Казахстана. Ранее вице-премьер республики Серик Жумангарин подчеркивал, что Астана не поддерживает санкции против России, но и не намерена помогать в их обходе, поскольку это может «очень больно» ударить по экономике страны.

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1459
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 644
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3169
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2573
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3379
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7239
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4707
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6515
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4579

ЭТО ВАЖНО

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1459
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 644
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3169
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2573
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3379
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7239
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4707
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6515
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться