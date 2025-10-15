USD 1.7000
Российские дроны атаковали грузовики гуммиссии

15:20 654

Во время доставки гуманитарного груза в поселок Белозерка, Херсонская область, были атакованы сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сопровождавшие колонну Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в среду, 15 октября, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в X.

«Команда миссии ВОЗ в Украине вчера подверглась атаке во время выезда в составе колонны ООН. Наши сотрудники в безопасности и все же смогли доставить медикаменты в поселок Белозерка. Два грузовика Всемирной продовольственной программы были повреждены. Мы не можем повторять слишком громко и часто, что гуманитарные работники - не цели (для атак - ред.). Нападения на гуманитарных работников должны прекратиться», - написал он.

Несколькими часами ранее более подробно об атаке сообщили сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине, пишет Deutsche Welle.

По словам гуманитарного координатора ООН в стране Маттиаса Шмале, 14 октября российской армией была атакована колонна из четырех грузовиков, маркированных логотипами организации.

Гуманитарная помощь перевозилась «сильно пострадавшим от войны» людям, которые «не получали поддержки месяцами». По прибытии на место начался «интенсивный артиллерийский обстрел», а позже, во время разгрузки, два грузовика были атакованы дронами и загорелись.

Сотрудники ООН и ВОЗ не пострадали. Шмале подчеркнул, что работники этих организаций защищены нормами международного гуманитарного права и не должны попадать под обстрелы.

«Умышленные обстрелы гуманитарных сотрудников, а также гуманитарных объектов и имущества - грубое нарушение международного гуманитарного права, которое может представлять собой военное преступление», - сказал гуманитарный координатор ООН в Украине.

