Ильхам Алиев утвердил соглашения

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия».

Cогласно указу, после вступления в силу соглашения, подписанного в городе Бразилиа 1 сентября 2025 года, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики необходимо уведомить правительство Федеративной Республики Бразилия о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Кроме того, глава государства утвердил «Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения».

Согласно закону, утверждается подписанное на заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств 28 октября 2022 года «Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения» с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики.