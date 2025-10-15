USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Ильхам Алиев утвердил соглашения

15:22 1279

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия».

Cогласно указу, после вступления в силу соглашения, подписанного в городе Бразилиа 1 сентября 2025 года, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики необходимо уведомить правительство Федеративной Республики Бразилия о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Кроме того, глава государства утвердил «Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения».

Согласно закону, утверждается подписанное на заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств 28 октября 2022 года «Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения» с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики.

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1465
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 644
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3171
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2575
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3381
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7242
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4710
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6518
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4579

