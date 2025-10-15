USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Вместо Труханова генерал Лысак

15:34 1180

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, который возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию, сообщает «РБК Украина». 

Лысака сменит на посту главы Днепропетровской областной военной администрации его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Лысак занимал этот пост с февраля 2023 года. С июля 2022-го по февраль 2023 года он был начальником управления СБУ в Днепропетровской области. В 2022 году ему было присвоено звание бригадного генерала.

Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у него было подтверждено наличие российского паспорта. Позже Служба безопасности Украины опубликовала копию российского загранпаспорта на имя Труханова, действительного до декабря 2025 года. Сам Труханов отрицает, что у него есть российское гражданство.

ЭТО ВАЖНО

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1468
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 644
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3173
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2575
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3381
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7244
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4710
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6519
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4580
