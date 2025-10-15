Вместо Труханова генерал Лысак

Лысака сменит на посту главы Днепропетровской областной военной администрации его первый заместитель Владислав Гайваненко.

Лысак занимал этот пост с февраля 2023 года. С июля 2022-го по февраль 2023 года он был начальником управления СБУ в Днепропетровской области. В 2022 году ему было присвоено звание бригадного генерала.

Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у него было подтверждено наличие российского паспорта. Позже Служба безопасности Украины опубликовала копию российского загранпаспорта на имя Труханова, действительного до декабря 2025 года. Сам Труханов отрицает, что у него есть российское гражданство.