Вместо Труханова генерал Лысак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, который возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию, сообщает «РБК Украина».
Лысака сменит на посту главы Днепропетровской областной военной администрации его первый заместитель Владислав Гайваненко.
Лысак занимал этот пост с февраля 2023 года. С июля 2022-го по февраль 2023 года он был начальником управления СБУ в Днепропетровской области. В 2022 году ему было присвоено звание бригадного генерала.
Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у него было подтверждено наличие российского паспорта. Позже Служба безопасности Украины опубликовала копию российского загранпаспорта на имя Труханова, действительного до декабря 2025 года. Сам Труханов отрицает, что у него есть российское гражданство.