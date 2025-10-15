USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Украинская делегация в США встретилась с производителем «Томагавков»

15:43 787

Делегация украинских чиновников, которая находится с визитом в Соединенных Штатах, встретилась с представителями компании Raytheon, которая производит крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), пишет «Украинская правда».

Во встрече принимали участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь Службы безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Украинская делегация также встретилась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.

«Их технологии спасают жизни: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте», – отметил Ермак.

Он добавил, что сотрудничество Украины с американскими компаниями «продолжает расти».

Отметим, что Украина стремится пополнить свой арсенал «Томагавками».

Президент США Дональд Трамп заявил, что передаст Киеву дальнобойные ракеты, если президент РФ Владимир Путин не прекратит войну.

Отметим, что в ближайшую пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы обсудить предоставление Киеву «Томагавков».

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1472
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 645
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3177
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2575
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3381
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7244
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4712
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6521
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4581

ЭТО ВАЖНО

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1472
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 645
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3177
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2575
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3381
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7244
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4712
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6521
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться