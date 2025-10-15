Украинская делегация в США встретилась с производителем «Томагавков»

Делегация украинских чиновников, которая находится с визитом в Соединенных Штатах, встретилась с представителями компании Raytheon, которая производит крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), пишет «Украинская правда».

Во встрече принимали участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь Службы безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Украинская делегация также встретилась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.

«Их технологии спасают жизни: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте», – отметил Ермак.

Он добавил, что сотрудничество Украины с американскими компаниями «продолжает расти».

Отметим, что Украина стремится пополнить свой арсенал «Томагавками».

Президент США Дональд Трамп заявил, что передаст Киеву дальнобойные ракеты, если президент РФ Владимир Путин не прекратит войну.

Отметим, что в ближайшую пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы обсудить предоставление Киеву «Томагавков».