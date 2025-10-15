Байрамов и Валтонен обсудили мирный процесс и роль ОБСЕ

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Финляндией, приоритетные направления председательства Финляндии в ОБСЕ, вызовы, стоящие перед организацией, текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также ситуация в регионе в постконфликтный период и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Стороны с удовлетворением отметили вклад прошедших встреч лидеров в развитие двусторонних отношений — как в рамках COP-29 в Баку в прошлом году, так и во время высокоуровневой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года. Министры подчеркнули важность взаимных визитов и активизации диалога для расширения сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены приоритеты Финляндии в рамках председательства в ОБСЕ. Министр Джейхун Байрамов отметил, что данное председательство совпадает с периодом серьезных вызовов безопасности в Европе. В этих условиях подчеркнута важность того, чтобы ОБСЕ как многосторонняя платформа гибко адаптировалась к новым реалиям, сохраняя свою актуальность и функциональность.

Министр также проинформировал финского коллегу о ситуации в регионе, восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, мерах по возвращению бывших вынужденных переселенцев и минной угрозе.

Кроме того, был обсужден мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов отметил историческую встречу лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года и подписанную Совместную декларацию. Были подчеркнуты следующие шаги по подписанию мирного соглашения и необходимость устранения территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении.

Было отмечено значение проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) для восстановления транспортных и экономических связей в регионе.

Стороны положительно оценили решение о прекращении с 1 сентября деятельности институтов ОБСЕ, утративших функциональную значимость в постконфликтный период, таких как Минский процесс, Специальный представитель действующего председателя и Группа высокого уровня по планированию.

Министр Байрамов затронул существующие препятствия для реализации проектов сотрудничества в рамках ОБСЕ и подчеркнул необходимость запуска Программы сотрудничества Азербайджана, отметив полезность развития практического взаимодействия в сферах разминирования, оценки экологической ситуации и кибербезопасности.

Он также отметил важность инициатив ОБСЕ в экономической и экологической сферах, подчеркнув успешную реализацию азербайджанской инициативы «Продвижение зеленых портов и связей в регионе Каспийского моря», которая уже перешла в третью фазу.

Министр Байрамов пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ и выразил надежду, что это председательство внесет значительный вклад в укрепление многостороннего диалога и сотрудничества и оживление деятельности организации.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего и многостороннего характера, представляющим взаимный интерес.