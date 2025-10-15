Донорство: польза или вред для организма?

Быть донором крови полезно для здоровья, сказала во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram начальник отдела обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Новресте Гаджилы.

По ее словам, каждый донор перед сдачей крови проходит медицинское обследование и сдает анализы: «Донорская кровь проверяется на такие инфекции, как ВИЧ, гепатиты В и С, а также сифилис. Благодаря этому донор также получает информацию о состоянии своего здоровья. После сдачи крови в течение короткого времени восстанавливается потерянная в организме кровь. Это укрепляет иммунитет и кровообращение. Помимо этого, донорство регулирует артериальное давление и баланс железа. Если кровь сдается в специализированном центре в соответствии со специальными медицинскими правилами, то в таком случае донорство безопасно».