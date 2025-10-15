Донорство: польза или вред для организма?

Быть донором крови полезно для здоровья, сказала во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram начальник отдела обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Новресте Гаджилы.
По ее словам, каждый донор перед сдачей крови проходит медицинское обследование и сдает анализы: «Донорская кровь проверяется на такие инфекции, как ВИЧ, гепатиты В и С, а также сифилис. Благодаря этому донор также получает информацию о состоянии своего здоровья. После сдачи крови в течение короткого времени восстанавливается потерянная в организме кровь. Это укрепляет иммунитет и кровообращение. Помимо этого, донорство регулирует артериальное давление и баланс железа. Если кровь сдается в специализированном центре в соответствии со специальными медицинскими правилами, то в таком случае донорство безопасно».
Н.Гаджилы отметила, что донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 65 лет, вес которого превышает 50 килограммов: «При условии отсутствия у них хронических и инфекционных заболеваний, анемии и заболеваний крови. Также не могут сдавать кровь люди, перенесшие хирургические операции, роды, при нанесении татуировки (татуаж) или другие медицинские процедуры в течение года, беременные женщины и кормящие матери. Сдача крови – не только гуманный шаг, это также имеет и ряд положительных эффектов для здоровья донора. Периодическая сдача крови в разы снижает риск инфаркта и инсульта. Образование новых кровяных клеток улучшает транспорт кислорода в организме и питание тканей. То есть организм донора насыщается более «молодой» и здоровой кровью».
Начальник отдела Республиканского банка крови Минздрава также отметила, что донорство является важным компонентом гуманистического воспитания: «Когда человек знает, что спас жизнь другому человеку, то он чувствует себя полезным и ценным. Это в свою очередь создает психологическое удовлетворение. Донорство — это призыв к помощи и сплочению общества. Одновременно это важное условие формирования здорового общества».