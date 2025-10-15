Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой, по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере на участке государственной границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, проходящем через Бейлаганский район, был задержан Гусейнов Асиф Вагиф оглу (1989 г.р.).

Как стало известно haqqin.az, он был задержан при изъятии наркотических средств в крупном размере, спрятанных в секретном месте хранения. В ходе досмотра у Гусейнова были обнаружены и изъяты 3 пакета со свертками, в которых содержалось около 26 килограммов высушенной марихуаны и 2 520 таблеток наркосодержащего препарата М40 «Метадон».

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.