Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов

15:57 2231

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой, по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере на участке государственной границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, проходящем через Бейлаганский район, был задержан Гусейнов Асиф Вагиф оглу (1989 г.р.).

Как стало известно haqqin.az, он был задержан при изъятии наркотических средств в крупном размере, спрятанных в секретном месте хранения. В ходе досмотра у Гусейнова были обнаружены и изъяты 3 пакета со свертками, в которых содержалось около 26 килограммов высушенной марихуаны и 2 520 таблеток наркосодержащего препарата М40 «Метадон».

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1480
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 646
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3181
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2577
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3384
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7245
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4717
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6527
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4583

