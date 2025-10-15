Санкции Британии против «Лукойла» и «Роснефти»

USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
16:04 641

Великобритания ввела санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Информация об этом опубликована в списке санкций на сайте правительства Великобритании, сообщает РБК.

Меры включают в себя заморозку активов, а также санкции в отношении трастовых услуг и транспорта. В документе указано, что это связано с «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании находились под секторальными санкциями.

В случае с «Роснефтью» британское правительство запретило заходить в порт Великобритании судам, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым компанией. Аналогичным образом принадлежащим компании воздушным судам запретили пролетать над страной или приземляться на ее территории.

Также, согласно опубликованному на сайте правительства Великобритании документу, под санкции подпала индийская компания Nayara Energy, крупнейшим акционером которого является «Роснефть».

Помимо этого, в список санкций внесли китайскую компанию National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD. В качестве основания для включения в список названо в том числе взаимодействие с судами, находящимися под британскими санкциями.

Под санкции попали также российская система платежных карт и ряд банков: «Трансстройбанк», «Примсоцбанк», «ББР банк» и «Солид банк».

В документе говорится, что меры связаны с тем, что все они занимаются «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в финансовом секторе».

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1482
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 648
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3185
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2577
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3386
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7248
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4718
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
12:42 6529
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
11:43 4584

