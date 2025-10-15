Санкции Британии против «Лукойла» и «Роснефти»

Меры включают в себя заморозку активов, а также санкции в отношении трастовых услуг и транспорта. В документе указано, что это связано с «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании находились под секторальными санкциями.

Великобритания ввела санкции против российских компаний « Лукойл » и «Роснефть». Информация об этом опубликована в списке санкций на сайте правительства Великобритании, сообщает РБК.

В случае с «Роснефтью» британское правительство запретило заходить в порт Великобритании судам, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым компанией. Аналогичным образом принадлежащим компании воздушным судам запретили пролетать над страной или приземляться на ее территории.

Также, согласно опубликованному на сайте правительства Великобритании документу, под санкции подпала индийская компания Nayara Energy, крупнейшим акционером которого является «Роснефть».

Помимо этого, в список санкций внесли китайскую компанию National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD. В качестве основания для включения в список названо в том числе взаимодействие с судами, находящимися под британскими санкциями.

Под санкции попали также российская система платежных карт и ряд банков: «Трансстройбанк», «Примсоцбанк», «ББР банк» и «Солид банк».

В документе говорится, что меры связаны с тем, что все они занимаются «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в финансовом секторе».