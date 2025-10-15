USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

NAT-тест – «золотой стандарт» для безопасности донорской крови уже в Азербайджане

16:20 241

В целях обеспечения безопасности донорской крови и раннего выявления вирусов ВИЧ, гепатита В и С в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения начато внедрение технологии NAT (тестирование нуклеиновых кислот).

Об этом во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram сообщила начальник отдела обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Республиканского банка крови Министерства здравоохранения, лаборант Новресте Гаджилы.

По ее словам, метод NAT основан на технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, которая позволяет выявлять молекулы ДНК и РНК возбудителей инфекций на ранней стадии заражения.

«Она интегрирована с преаналитическими и постаналитическими решениями. Высокая специфичность и чувствительность позволяет минимизировать необходимось повторного тестирования. В целом NAT-скрининг является одним из самых высокоуровневых методов диагностики в современной трансфузиологии, обеспечивающих безопасность крови и ее компонентов. Одним из основных преимуществ использования NAT является сокращение периода «иммунологического окна». Благодаря NAT-тестированию донорской крови риск заражения гемотрансмиссивными инфекциями значительно снижается», - сказала Н.Гаджилы.

Она отметила, что технология NAT признана «золотым стандартом» безопасности крови в США, Европейском союзе и ВОЗ.

По ее словам, в большинстве банков крови мира серологические исследования проводятся на первом этапе, а затем NAT-скрининг применяется в качестве дополнительного этапа.

«Этот двойной подход считается оптимальной моделью обеспечения безопасности крови. NAT-тесты дополняют результаты серологических исследований для выявления рисков при донации и исключает ложноотрицательные результаты», - сказала Н.Гаджилы.

Начальник отдела отметила, что начало применения технологии NAT в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения считается поворотным моментом в трансфузиологии Азербайджана.

По ее словам, это позволяет не только предотвратить гемотрансмиссивные инфекции, но и привести службу крови Азербайджана в соответствие с международными стандартами.

«Последовательное применение серологических и NAT-тестов обеспечивает высочайший уровень безопасности доноров и реципиентов, основанный на принципе «двойной защиты», - подчеркнула Н.Гаджилы.

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1485
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 649
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3185
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2577
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3389
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7250
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4721
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6530
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4586

ЭТО ВАЖНО

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1485
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 649
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3185
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2577
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3389
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7250
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4721
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6530
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться