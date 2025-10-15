NAT-тест – «золотой стандарт» для безопасности донорской крови уже в Азербайджане

В целях обеспечения безопасности донорской крови и раннего выявления вирусов ВИЧ, гепатита В и С в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения начато внедрение технологии NAT (тестирование нуклеиновых кислот).

Об этом во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram сообщила начальник отдела обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Республиканского банка крови Министерства здравоохранения, лаборант Новресте Гаджилы.

По ее словам, метод NAT основан на технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, которая позволяет выявлять молекулы ДНК и РНК возбудителей инфекций на ранней стадии заражения.

«Она интегрирована с преаналитическими и постаналитическими решениями. Высокая специфичность и чувствительность позволяет минимизировать необходимось повторного тестирования. В целом NAT-скрининг является одним из самых высокоуровневых методов диагностики в современной трансфузиологии, обеспечивающих безопасность крови и ее компонентов. Одним из основных преимуществ использования NAT является сокращение периода «иммунологического окна». Благодаря NAT-тестированию донорской крови риск заражения гемотрансмиссивными инфекциями значительно снижается», - сказала Н.Гаджилы.

Она отметила, что технология NAT признана «золотым стандартом» безопасности крови в США, Европейском союзе и ВОЗ.

По ее словам, в большинстве банков крови мира серологические исследования проводятся на первом этапе, а затем NAT-скрининг применяется в качестве дополнительного этапа.

«Этот двойной подход считается оптимальной моделью обеспечения безопасности крови. NAT-тесты дополняют результаты серологических исследований для выявления рисков при донации и исключает ложноотрицательные результаты», - сказала Н.Гаджилы.

Начальник отдела отметила, что начало применения технологии NAT в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения считается поворотным моментом в трансфузиологии Азербайджана.

По ее словам, это позволяет не только предотвратить гемотрансмиссивные инфекции, но и привести службу крови Азербайджана в соответствие с международными стандартами.

«Последовательное применение серологических и NAT-тестов обеспечивает высочайший уровень безопасности доноров и реципиентов, основанный на принципе «двойной защиты», - подчеркнула Н.Гаджилы.