Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия

Центризбирком Азербайджана прекратил депутатские полномочия Рамиля Гасана.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.
Отметим, что 12 июня этого года Рамиль Гасан был избран генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) на 14-й пленарной сессии организации, прошедшей в столице Казахстана. Сегодня он приступает к исполнению своих обязанностей.
Напомним, ранее должность генерального секретаря TÜRKPA занимал Мехмет Сюрейя. Рамиль Гасан уже возглавлял секретариат организации в 2009–2013 годах.