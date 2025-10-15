Ильхам Алиев обратился к участникам форума

Глава государства назвал градостроительство «одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана…» Президент Алиев в своем обращении напомнил, что «за минувшие тридцать лет в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий города и села были полностью разрушены, наше историко-культурное наследие уничтожено, земли подверглись широкомасштабному минному загрязнению, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных краев. Освобождение этих территорий от оккупации благодаря Победе, одержанной нами в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, положило начало периоду восстановления, реконструкции и возрождения для нашей страны».

Национальные градостроительные форумы, проводимые совместно с Программой ООН по населенным пунктам, являются еще одним ярким проявлением успешного сотрудничества Азербайджана с международными партнерами в этой области. Участие в нынешнем Форуме свыше 200 иностранных гостей из более чем 60 стран, в общей сложности около 400 делегатов, является показателем как доверия и дружеского отношения к Азербайджану, так и нашей солидарности во имя достижения общих целей в области градостроительства. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума.

Глава государства указал, что «сегодня Азербайджанское государство проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Завершено общее планирование региона. На основе этого плана, охватывающего территорию площадью 13,6 тысячи квадратных километров, выполняются восстановительные работы для расселения в родных городах и селах более 1,1 миллиона человек. Уже утверждены генеральные планы 8 городов и 90 сел с населением свыше 300 тысяч человек. Люди вернулись и обосновались в освобожденных от оккупации 6 городах, 2 поселках и 20 селах. С применением современных принципов градостроительства осуществляются системные и последовательные меры по созданию в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах устойчивой инфраструктуры, восстановлению населенных пунктов и созданию необходимых условий для возвращения населения. За последние четыре года здесь построены три новых международных аэропорта, автомобильные и магистральные дороги, новая железнодорожная инфраструктура, также продолжается строительство жилых домов, медицинских учреждений, учебных заведений и других объектов социальной инфраструктуры».

Президент Алиев отметил, что в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий особое значение придается реконструкции энергетической инфраструктуры и обеспечению энергобезопасности: «В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зоной зеленой энергетики и обладающих техническим потенциалом в 10 тысяч мегаватт зеленой энергии, ускоренными темпами реализуются проекты в области солнечной и ветровой энергии. Здесь применяются такие инновационные подходы, как «умный город» и «умное село», восстанавливается экосистема. В целях обеспечения экономического развития и занятости в регионе создаются промышленные парки, экономические зоны. Все это служит устойчивому развитию населенных пунктов, расширяя возможности местного производства и способствуя созданию новых рабочих мест. В то же время налаживание прямого сообщения между Карабахом, Восточным Зангезуром и Баку и другими территориями страны благодаря создаваемой новой дорожной инфраструктуре способствует стремительному экономическому и социальному развитию этих регионов. Сегодня в рамках программы «Великое возвращение» на этих территориях уже живут, работают и получают образование около 60 тысяч человек».

Глава государства обратил внимание, что «проведение Третьего Национального градостроительного форума Азербайджана именно в городе Ханкенди имеет особое значение. Этот город, долгие годы находившийся под оккупацией, сегодня является символом мира, восстановления и возрождения. Реализуемые в Ханкенди инфраструктурные проекты обеспечивают развитие города в соответствии с концепцией современного, умного и инновационного города».

«Передовой опыт Азербайджана в области градостроительства вызывает большой интерес у международной общественности. Наша страна признана надежным партнером в решении глобальных вызовов и формировании инновационных подходов в области изменения климата и градостроительства. Международное сотрудничество в этой сфере, особенно инициативы, реализуемые совместно с Программой ООН по населенным пунктам, имеют особое значение», - говорится в обращении президента Ильхама Алиева.