Только три страны нарастят военную помощь Украине

Швеция, Эстония и Финляндия обязались увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины, а Испанию, Францию и Великобританию раскритиковали за то, что они воздерживаются от этого. Об этом пишет The Guardian.

Кроме того, Швеция заявила о том, что рассматривает возможность передачи Украине боевых самолетов Gripen.

Сегодня, 15 октября, министр обороны США Пит Хегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу «Приоритетный перечень потребностей Украины» (PURL), которая заменила американскую военную помощь Украине, и теперь требует от союзников оплачивать поставки оружия от США.