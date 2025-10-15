Только три страны нарастят военную помощь Украине

Швеция, Эстония и Финляндия обязались увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины, а Испанию, Францию и Великобританию раскритиковали за то, что они воздерживаются от этого. Об этом пишет The Guardian.
Кроме того, Швеция заявила о том, что рассматривает возможность передачи Украине боевых самолетов Gripen.
Сегодня, 15 октября, министр обороны США Пит Хегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу «Приоритетный перечень потребностей Украины» (PURL), которая заменила американскую военную помощь Украине, и теперь требует от союзников оплачивать поставки оружия от США.
«Мир достигается, когда ты силен. Не когда ты используешь сильные слова или угрожаешь пальцем, а когда ты имеешь сильные и реальные возможности, которые уважают противники. Сегодня мы ожидаем, что больше стран предоставят еще больше помощи, что они приобретут еще больше для Украины, чтобы привести этот конфликт к мирному завершению», - заявил он журналистам.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ожидает дальнейших обязательств, добавив, что через этот механизм уже было выделено 2 млрд долларов. Однако, как напомнили в The Guardian, эта сумма не достигает 3,5 млрд долларов, которые президент Украины Владимир Зеленский хотел получить до октября.
В свою очередь Киевский институт мировой экономики сообщил, что военная помощь Украине в июле и августе сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием.