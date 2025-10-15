USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Только три страны нарастят военную помощь Украине

16:41 547

Швеция, Эстония и Финляндия обязались увеличить расходы на закупку американского оружия для Украины, а Испанию, Францию и Великобританию раскритиковали за то, что они воздерживаются от этого. Об этом пишет The Guardian.

Кроме того, Швеция заявила о том, что рассматривает возможность передачи Украине боевых самолетов Gripen.

Сегодня, 15 октября, министр обороны США Пит Хегсет призвал союзников увеличить инвестиции в программу «Приоритетный перечень потребностей Украины» (PURL), которая заменила американскую военную помощь Украине, и теперь требует от союзников оплачивать поставки оружия от США.

«Мир достигается, когда ты силен. Не когда ты используешь сильные слова или угрожаешь пальцем, а когда ты имеешь сильные и реальные возможности, которые уважают противники. Сегодня мы ожидаем, что больше стран предоставят еще больше помощи, что они приобретут еще больше для Украины, чтобы привести этот конфликт к мирному завершению», - заявил он журналистам.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что ожидает дальнейших обязательств, добавив, что через этот механизм уже было выделено 2 млрд долларов. Однако, как напомнили в The Guardian, эта сумма не достигает 3,5 млрд долларов, которые президент Украины Владимир Зеленский хотел получить до октября.

В свою очередь Киевский институт мировой экономики сообщил, что военная помощь Украине в июле и августе сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием.

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 1497
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 649
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 3190
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 2581
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 3391
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 7256
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40 4725
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета обновлено 12:42
12:42 6532
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы? все еще актуально
14 октября 2025, 18:00 10959
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 4589

