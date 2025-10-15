USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Компания AS Group приняла участие в выставках Baku Build и Rebuild Karabakh

16:57

С 14 по 16 октября в Бакинском Экспо-центре начала свою работу 30-я юбилейная Азербайджанская международная строительная выставка. В мероприятии приняли участие около 150 компаний из Азербайджана, а также из Китая, Германии, Индии, Ирана, России, Южной Кореи, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Компания AS Group была представлена на выставке стендом, состоящим из двух частей.

Одна часть стенда была посвящена проектам, реализуемым входящей в группу компаний AS İnşaat MMC в Зангиланском районе — строительству поселков Агалы-1, Агалы-2 и Маммедбейли, фундамент которых был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также проектированию села Довлятярлы в Физулинском районе.

Во второй части стенда были представлены бетонные изделия, производимые на заводе по выпуску мелкоармированных бетонных изделий AS İstehsal Qarabağ MMC, расположенном в Агдамском промышленном парке.

Кроме того, была представлена информация о жилом комплексе 4You Baku и установке «Архимед», реализуемых совместно с партнерской компанией из Казахстана — BI Group.

Отмечалось, что основное преимущество установки «Архимед» по сравнению с другими системами выработки энергии заключается в ее способности производить энергию из воды без давления. Дополнительно подчеркивалось, что создание малых гидроэлектростанций на небольших высотах и при низкой скорости потока становится более выгодным и простым с применением турбин «Архимед».

Представленные компанией проекты и внедренные инновации вызвали большой интерес у участников и гостей выставки, а также у представителей СМИ.

В первый день выставки при организационной поддержке компании AS Group состоялась международная конференция на тему «Умные и зеленые решения ради устойчивого развития». В рамках конференции прошли две панельные сессии: «Устойчивая архитектура — симбиоз энергоэффективного и адаптивного строительства» и «Применение энергоэффективности и зеленой энергетики в градостроительной деятельности». Во время мероприятия были представлены экологически ориентированные проекты и инновационные подходы компании.

Компания AS Group с 2003 года играет ведущую роль в реализации комплексных проектов для государственного и частного сектора. Она успешно работает в сферах строительства, недвижимости, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, возобновляемой энергетики, а также HoReCa. Кроме того, AS Group вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций в страну посредством международных проектов.

Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
Предателя Мехтиева лишат всех наград, орденов и медалей
13:40
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
Рамиза Мехтиева лишат партбилета
12:42
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
Журналист Эйнулла Фатуллаев спросил у главы AS Group Investment: А сколько вы заработали на селе Агалы?
14 октября 2025, 18:00
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
11:43

