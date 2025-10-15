Компания AS Group приняла участие в выставках Baku Build и Rebuild Karabakh

С 14 по 16 октября в Бакинском Экспо-центре начала свою работу 30-я юбилейная Азербайджанская международная строительная выставка. В мероприятии приняли участие около 150 компаний из Азербайджана, а также из Китая, Германии, Индии, Ирана, России, Южной Кореи, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Компания AS Group была представлена на выставке стендом, состоящим из двух частей.

Одна часть стенда была посвящена проектам, реализуемым входящей в группу компаний AS İnşaat MMC в Зангиланском районе — строительству поселков Агалы-1, Агалы-2 и Маммедбейли, фундамент которых был заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также проектированию села Довлятярлы в Физулинском районе.

Во второй части стенда были представлены бетонные изделия, производимые на заводе по выпуску мелкоармированных бетонных изделий AS İstehsal Qarabağ MMC, расположенном в Агдамском промышленном парке.

Кроме того, была представлена информация о жилом комплексе 4You Baku и установке «Архимед», реализуемых совместно с партнерской компанией из Казахстана — BI Group.

Отмечалось, что основное преимущество установки «Архимед» по сравнению с другими системами выработки энергии заключается в ее способности производить энергию из воды без давления. Дополнительно подчеркивалось, что создание малых гидроэлектростанций на небольших высотах и при низкой скорости потока становится более выгодным и простым с применением турбин «Архимед».

Представленные компанией проекты и внедренные инновации вызвали большой интерес у участников и гостей выставки, а также у представителей СМИ.

В первый день выставки при организационной поддержке компании AS Group состоялась международная конференция на тему «Умные и зеленые решения ради устойчивого развития». В рамках конференции прошли две панельные сессии: «Устойчивая архитектура — симбиоз энергоэффективного и адаптивного строительства» и «Применение энергоэффективности и зеленой энергетики в градостроительной деятельности». Во время мероприятия были представлены экологически ориентированные проекты и инновационные подходы компании.

Компания AS Group с 2003 года играет ведущую роль в реализации комплексных проектов для государственного и частного сектора. Она успешно работает в сферах строительства, недвижимости, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, возобновляемой энергетики, а также HoReCa. Кроме того, AS Group вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций в страну посредством международных проектов.