В Баку пройдет военный парад

В честь 5-й годовщины Победы в Отечественной войне в Азербайджане состоится торжественный военный парад, сообщают местные СМИ.
Парад пройдет 8 ноября на площади Азадлыг.
Подготовка к нему уже началась.
