Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева

Арест бывшего руководителя Администрации президента, академика Рамиза Мехтиева и выдвинутые в отношении него обвинения стали громом среди ясного неба в Азербайджане. Со всех сторон звучат различные заявления и комментарии в связи с этим. При этом сам Рамиз Мехтиев, члены его семьи и близкие пока никак не комментировали данную ситуацию. Неизвестно, признал ли Р.Мехтиев предъявленные ему обвинения.

Азербайджанские журналисты связались по телефону с дочерью Р.Мехтиева – заведующей кафедрой социальной и педагогической психологии Бакинского государственного университета, доктором психологических наук, профессором Кямилей Алиевой.

Выслушав адресованные ей вопросы, К.Алиева вначале спросила: «Кто дал вам мой номер? По какому праву вы меня беспокоите? Я не хочу ничего говорить об этом и не скажу ни слова». Сказав эти слова, дочь академика дала отбой.

Напомним, суд Сабаильского района Баку отправил Рамиза Мехтиева под домашний арест на 4 месяца. Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).