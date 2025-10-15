Военные корабли Ирана зашли в Азербайджан

Суда и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран зашли в территориальные воды Азербайджана и прибыли в пункт встречи для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, которые пройдут на территории Азербайджана. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Состоялась торжественная церемония встречи кораблей, в которой приняли участие командование ВМС Азербайджана и другие официальные лица.

После церемонии прошла встреча командующего ВМС Азербайджана с делегацией ВМС Ирана. На встрече обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества и организацию совместных поисково-спасательных учений AZIREX-2025.

В рамках мероприятия был проведен брифинг, посвященный предстоящим учениям, в ходе которого даны ответы на интересующие вопросы.

Основная цель совместных учений — обеспечение безопасности на Каспийском море, укрепление взаимодействия и координации действий при проведении поисково-спасательных операций.