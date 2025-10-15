USD 1.7000
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Военные корабли Ирана зашли в Азербайджан

17:55 1115

Суда и личный состав Военно-морских сил Исламской Республики Иран зашли в территориальные воды Азербайджана и прибыли в пункт встречи для участия в совместных поисково-спасательных учениях AZIREX-2025, которые пройдут на территории Азербайджана. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Состоялась торжественная церемония встречи кораблей, в которой приняли участие командование ВМС Азербайджана и другие официальные лица.

После церемонии прошла встреча командующего ВМС Азербайджана с делегацией ВМС Ирана. На встрече обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества и организацию совместных поисково-спасательных учений AZIREX-2025.

В рамках мероприятия был проведен брифинг, посвященный предстоящим учениям, в ходе которого даны ответы на интересующие вопросы.

Основная цель совместных учений — обеспечение безопасности на Каспийском море, укрепление взаимодействия и координации действий при проведении поисково-спасательных операций.

TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 270
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 5001
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5339
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 5477
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 8115
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 3591
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 843
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 4580
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 3177
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 4170
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 8966

