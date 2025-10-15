Нетаньяху заболел и не приедет в суд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил все запланированные на сегодня мероприятия в связи с бронхитом. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, глава правительства «страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих». В заявлении также уточняется: «В соответствии с рекомендацией его личного врача премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома».

В первой половине дня Нетаньяху давал показания в суде по делу о коррупции. Во время заседания он обратился к суду с просьбой сократить его продолжительность, сославшись на сильный кашель. Как сообщило издание The Times of Israel, премьер отметил, что врач рекомендовал ему «отдохнуть несколько дней или по крайней мере сократить количество рабочих часов».

Генеральный прокурор Израиля 21 ноября 2019 года объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием в рамках трех дел. Премьер-министр неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительное заключение было передано в окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Нетаньяху начал давать показания в декабре 2024 года, однако с тех пор слушания неоднократно прерывались, отменялись или переносились по различным причинам. В сентябре он досрочно завершил выступление, заявив прямо в зале суда о начале новой наступательной операции израильской армии в секторе Газа. В июле премьер обратился к суду с просьбой перенести заседание из-за обострения ситуации в Сирии. Через неделю слушания должны были возобновиться, однако глава правительства вновь не явился, сославшись на недомогание после пищевого отравления. Впоследствии суд ушел на летние каникулы, а рассмотрение дела было отложено до сентября.