Нетаньяху заболел и не приедет в суд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил все запланированные на сегодня мероприятия в связи с бронхитом. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, глава правительства «страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих». В заявлении также уточняется: «В соответствии с рекомендацией его личного врача премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома».

В первой половине дня Нетаньяху давал показания в суде по делу о коррупции. Во время заседания он обратился к суду с просьбой сократить его продолжительность, сославшись на сильный кашель. Как сообщило издание The Times of Israel, премьер отметил, что врач рекомендовал ему «отдохнуть несколько дней или по крайней мере сократить количество рабочих часов».

Генеральный прокурор Израиля 21 ноября 2019 года объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием в рамках трех дел. Премьер-министр неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительное заключение было передано в окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Нетаньяху начал давать показания в декабре 2024 года, однако с тех пор слушания неоднократно прерывались, отменялись или переносились по различным причинам. В сентябре он досрочно завершил выступление, заявив прямо в зале суда о начале новой наступательной операции израильской армии в секторе Газа. В июле премьер обратился к суду с просьбой перенести заседание из-за обострения ситуации в Сирии. Через неделю слушания должны были возобновиться, однако глава правительства вновь не явился, сославшись на недомогание после пищевого отравления. Впоследствии суд ушел на летние каникулы, а рассмотрение дела было отложено до сентября.

TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 270
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 5006
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5340
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 5480
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 8116
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 3592
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 843
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 4580
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 3177
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 4170
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 8967
