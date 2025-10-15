TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года

USD 1.7000
Один из ведущих банков Азербайджана ТуранБанк подвел итоги за третий квартал 2025 года, продемонстрировав устойчивый рост и сохранив свои позиции по ключевым финансовым показателям.

По итогам отчетного периода совокупные активы банка увеличились на 5 процентов и достигли 893 млн манатов. В рамках реализации стратегических целей ТуранБанк продолжил активно поддерживать развитие микро-, малого и среднего предпринимательства, что способствовало росту кредитного портфеля. По сравнению с концом 2024 года общий объем кредитов увеличился на 9,1 процента, или на 59 млн манатов, и составил 711 млн манатов, из которых 368 млн приходится на финансирование бизнес-клиентов.

Депозиты физических лиц выросли на 20 млн манатов и достигли 386 млн манатов, что отражает высокий уровень доверия клиентов к банку и подтверждает его репутацию надежного финансового партнера. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная прибыль ТуранБанк увеличилась на 25 процентов (на 4 млн манатов) и составила 21,3 млн манатов. Процентные доходы выросли на 12,7 процента (на 9 млн манатов), достигнув 75 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 16,8 процента (на 3 млн манатов) и составили 17 млн. По итогам третьего квартала 2025 года чистая прибыль банка составила 1,6 млн манатов.

В течение отчетного периода ТуранБанк продолжил активное сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами в целях институционального развития и привлечения долгосрочных кредитных линий для финансирования бизнеса. Банк начал участие в Программе финансирования торговли и цепочек поставок (TSCFP) Азиатского банка развития. Кроме того, с целью расширения доступа предпринимателей, в частности представителей малого и среднего бизнеса в регионах, к финансовым ресурсам в национальной валюте ТуранБанк заключил ряд стратегических соглашений: с BlueOrchard International Microfinance Fund - на сумму 15 млн долларов США сроком на три года, с ECO Trade and Development Bank - на сумму 5 млн евро сроком на пять лет, а также с Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) - на сумму 15 млн долларов США сроком на пять лет.

Результатом последовательной политики банка в области поддержки малого и среднего бизнеса, а также успешного развития международных партнерств стало признание на глобальном уровне: ТуранБанк был удостоен награды Best SME Deal of the Year (Лучший проект по финансированию МСБ) в рамках престижной церемонии 11th Trade and Supply Chain Finance Program Awards 2025, организованной Азиатским банком развития (ADB).

Основанный в 1992 году ТуранБанк ОАО предоставляет широкий спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам через 22 филиала и отделения по всей стране. 

Подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по всей стране можно получить, перейдя по ссылке

Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

