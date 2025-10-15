USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Адвокат Трампа вытащил поляков из тюрем Беларуси

18:20 339

Представитель президента США Джон Коул договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко об освобождении польских граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Беларуси. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацки.

«Целый день встреч в Вашингтоне. Самая важная встреча была с Джоном Коулом, советником президента и спецпредставителем по Украине и Беларуси. Коул договорился об очередных этапах освобождения политических заключенных, включая поляков и белорусских сотрудников «Белсата», – написал он.

Спутниковый телеканал «Белсат», вещающий на белорусском языке, создан на основании соглашения между МИД Польши и Польским общественным телевидением (TVP). Канал не имеет аккредитации в Беларуси. В 2014 году Верховный суд республики обязал польское телевидение прекратить использование товарного знака «Белсат» при трансляциях на территорию страны. В 2021 году сайт и страницы телеканала в социальных сетях были признаны в Беларуси экстремистскими. Впоследствии несколько журналистов «Белсата» были приговорены к различным срокам лишения свободы – от пяти до восьми лет.

Представитель президента США Джон Коул, являющийся также доверенным лицом, ближайшим другом Дональда Трампа и его личным адвокатом, 11 сентября 2025 года провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вскоре после этого стало известно об освобождении 52 человек, отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях, среди которых 14 – иностранные граждане.

TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 271
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 5014
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5340
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 5488
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 8119
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 3595
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 844
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 4584
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 3177
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 4170
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 8972

ЭТО ВАЖНО

TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 271
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 5014
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5340
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 5488
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 8119
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 3595
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 844
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 4584
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 3177
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 4170
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 8972
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться