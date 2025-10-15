Адвокат Трампа вытащил поляков из тюрем Беларуси

Представитель президента США Джон Коул договорился с белорусским лидером Александром Лукашенко об освобождении польских граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Беларуси. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацки.

«Целый день встреч в Вашингтоне. Самая важная встреча была с Джоном Коулом, советником президента и спецпредставителем по Украине и Беларуси. Коул договорился об очередных этапах освобождения политических заключенных, включая поляков и белорусских сотрудников «Белсата», – написал он.

Спутниковый телеканал «Белсат», вещающий на белорусском языке, создан на основании соглашения между МИД Польши и Польским общественным телевидением (TVP). Канал не имеет аккредитации в Беларуси. В 2014 году Верховный суд республики обязал польское телевидение прекратить использование товарного знака «Белсат» при трансляциях на территорию страны. В 2021 году сайт и страницы телеканала в социальных сетях были признаны в Беларуси экстремистскими. Впоследствии несколько журналистов «Белсата» были приговорены к различным срокам лишения свободы – от пяти до восьми лет.

Представитель президента США Джон Коул, являющийся также доверенным лицом, ближайшим другом Дональда Трампа и его личным адвокатом, 11 сентября 2025 года провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вскоре после этого стало известно об освобождении 52 человек, отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях, среди которых 14 – иностранные граждане.