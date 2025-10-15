Почти для всех финнов построили бомбоубежища

Согласно опубликованным данным, в Финляндии насчитывается 50,5 тыс. действующих бомбоубежищ, построенных после войны с Советским Союзом в 1939–1940 годах. Они способны одновременно принять до 4,8 млн человек – почти все население страны, которое составляет 5,5 млн.

Для сравнения: в Германии, где проживает 84,7 млн человек, укрытия предусмотрены лишь для 480 тыс.

По местному законодательству, каждое здание площадью более 1,2 тыс. кв. м должно иметь защищенный подвал.

Крупнейшее бомбоубежище расположено в Хельсинки. На глубине 20 метров там могут укрыться до 6 тыс. человек. Как сообщил инструктор по гражданской обороне Томи Раски, это сооружение рассчитано на выживание даже в случае ядерного удара. Несмотря на высокие расходы на содержание, объект приносит стабильный доход – на его территории размещаются фитнес-центр, детская площадка, хоккейная арена и подземная парковка.

При этом запасы продовольствия в бункере отсутствуют. Ранее финские власти направили жителям рекомендации по сбору необходимых вещей на случай чрезвычайной ситуации. В перечне – запас продуктов на 72 часа, фонарики, батарейки, туристический коврик, спальный мешок, лекарства, средства гигиены, таблетки йода, а также по возможности книги, бумага и ручки. Все эти предметы граждане должны взять с собой. «Здесь речь идет исключительно о выживании», – подчеркнул Раски.

В ноябре парламент Финляндии впервые проведет учения для депутатов по работе в специализированном укрытии. Мероприятие станет частью общей подготовки к потенциальному вооруженному конфликту на фоне российской агрессии в Украине.

В 2023 году, после вступления в НАТО и на фоне возросших угроз со стороны России, в Финляндии была проведена масштабная инвентаризация бомбоубежищ. По итогам проверки большинство объектов были признаны удовлетворительными.