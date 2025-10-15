USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Почти для всех финнов построили бомбоубежища

18:30 343

В Финляндии подготовлены бомбоубежища, способные принять почти все население страны, сообщает Bild.

Согласно опубликованным данным, в Финляндии насчитывается 50,5 тыс. действующих бомбоубежищ, построенных после войны с Советским Союзом в 1939–1940 годах. Они способны одновременно принять до 4,8 млн человек – почти все население страны, которое составляет 5,5 млн.

Для сравнения: в Германии, где проживает 84,7 млн человек, укрытия предусмотрены лишь для 480 тыс.

По местному законодательству, каждое здание площадью более 1,2 тыс. кв. м должно иметь защищенный подвал.

Крупнейшее бомбоубежище расположено в Хельсинки. На глубине 20 метров там могут укрыться до 6 тыс. человек. Как сообщил инструктор по гражданской обороне Томи Раски, это сооружение рассчитано на выживание даже в случае ядерного удара. Несмотря на высокие расходы на содержание, объект приносит стабильный доход – на его территории размещаются фитнес-центр, детская площадка, хоккейная арена и подземная парковка.

При этом запасы продовольствия в бункере отсутствуют. Ранее финские власти направили жителям рекомендации по сбору необходимых вещей на случай чрезвычайной ситуации. В перечне – запас продуктов на 72 часа, фонарики, батарейки, туристический коврик, спальный мешок, лекарства, средства гигиены, таблетки йода, а также по возможности книги, бумага и ручки. Все эти предметы граждане должны взять с собой. «Здесь речь идет исключительно о выживании», – подчеркнул Раски.

В ноябре парламент Финляндии впервые проведет учения для депутатов по работе в специализированном укрытии. Мероприятие станет частью общей подготовки к потенциальному вооруженному конфликту на фоне российской агрессии в Украине.

В 2023 году, после вступления в НАТО и на фоне возросших угроз со стороны России, в Финляндии была проведена масштабная инвентаризация бомбоубежищ. По итогам проверки большинство объектов были признаны удовлетворительными. 

TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 271
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 5016
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5340
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 5493
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 8120
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 3596
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 845
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 4584
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12 3178
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05 4172
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02 8974

