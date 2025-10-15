Сколько российских денег заморозили британцы

Российские активы на сумму свыше £28,7 млрд ($38,3 млрд) были заморожены в Великобритании с февраля 2022 года, сообщает в отчете за 2024–2025 годы Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), входящее в структуру Минфина.

На втором месте по объему замороженных средств находятся компании и физические лица из Ливии (£12,96 млрд), на третьем – из Беларуси (£1,18 млрд).

Отмечается, что с начала российской агрессии против Украины Лондон включил в антироссийский санкционный список более 2,1 тысячи физических и юридических лиц. По состоянию на апрель этого года на Россию приходилось 44,6% позиций в едином консолидированном санкционном списке Великобритании.

«OFSI расследует 240 дел о нарушении санкций в отношении России», – говорится в отчете.