Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Сколько российских денег заморозили британцы

18:48

Российские активы на сумму свыше £28,7 млрд ($38,3 млрд) были заморожены в Великобритании с февраля 2022 года, сообщает в отчете за 2024–2025 годы Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), входящее в структуру Минфина.

На втором месте по объему замороженных средств находятся компании и физические лица из Ливии (£12,96 млрд), на третьем – из Беларуси (£1,18 млрд).

Отмечается, что с начала российской агрессии против Украины Лондон включил в антироссийский санкционный список более 2,1 тысячи физических и юридических лиц. По состоянию на апрель этого года на Россию приходилось 44,6% позиций в едином консолидированном санкционном списке Великобритании.

«OFSI расследует 240 дел о нарушении санкций в отношении России», – говорится в отчете.

TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
11:43
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии
18:41
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
18:00
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
Замахнулись еще на два исторических здания в Баку
14:12
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
«Цены на такси взлетят»: чего ожидать от нового решения Кабмина
14:05
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
Раскулачивают Рамиза Мехтиева
13:02

