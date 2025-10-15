Греки будут работать по 13 часов

Фабричные рабочие, кассиры и сотрудники отелей в Греции вскоре могут перейти на 13-часовые рабочие смены — страна станет первой в ЕС, где будет официально введен такой режим для частного сектора, сообщает Politico.

Греческий парламент должен рассмотреть спорный законопроект на фоне запланированных общенациональных протестов. Несмотря на активное сопротивление профсоюзов и оппозиции, ожидается, что документ будет принят с подавляющим большинством голосов правящей партии «Новая демократия».

С момента прихода к власти в 2019 году правоцентристское правительство сделало рынок труда одним из самых «гибких» в Европе. С июля 2024 года работники промышленности, торговли, сельского хозяйства и некоторых услуг смогут работать по новому шестидневному графику с доплатой 40% за шестой рабочий день. Этот шаг, идущий вразрез с тенденцией сокращения рабочей недели в Европе, объясняется старением и сокращением населения Греции, а также острым дефицитом квалифицированных кадров.

Во вторник в Греции прошла вторая за месяц всеобщая забастовка против нового закона о «гибком рабочем времени», который разрешает до 13 часов работы в день не более 37,5 дня в году с максимальной нормой до 48 часов в неделю. Профсоюз ADEDY назвал это «отменой восьмичасового рабочего дня и легализацией чрезмерной эксплуатации».

Власти заявляют, что сверхурочная работа будет добровольной и с доплатой в 40%, однако профсоюзы опасаются давления работодателей. Закон также вводит гибкий график, возможность разделения отпуска на части и ускоренный прием на работу через приложение. Несмотря на снижение безработицы до 8,1%, уровень зарплат в Греции остается одним из самых низких в ЕС, а рост цен вынуждает многих работать на нескольких работах.