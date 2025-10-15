USD 1.7000
Новость дня
Полковник объявил себя президентом

19:14 1259

Лидер военного переворота на Мадагаскаре - полковник элитного подразделения сухопутных войск CAPSAT Микаэль Рандрианирина заявил, что будет исполнять обязанности президента до проведения выборов, передает Associated Press (AP).

«Обязательно должна пройти церемония присяги. А мы останемся здесь минимум на 18 месяцев, максимум на два года», – сообщил он в интервью агентству.

Накануне вооруженные силы Мадагаскара заявили о взятии власти в стране после отъезда президента Андри Радзуэлина в минувшие выходные, напоминает AP.

В разговоре с агентством Рандрианирина пояснил, что принял на себя обязанности главы государства по приглашению Высшего конституционного суда и в условиях отсутствия президента.

«Вчера нам пришлось взять на себя все бремя ответственности, потому что в стране ничего не осталось: ни президента, ни главы верхней палаты парламента, ни правительства», – заявил он.

Ранее Рандрианирина сообщил о роспуске всех государственных институтов, за исключением нижней палаты парламента. Он уточнил, что действие Конституции 2010 года приостановлено «в ответ на ее неоднократные нарушения».

Во вторник нижняя палата проголосовала за импичмент президенту: за это решение высказались 130 из 160 депутатов.

Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября из-за перебоев с электро- и водоснабжением. 29 сентября, после разгона демонстраций, президент распустил правительство.

По данным местных СМИ, в минувшие выходные Радзуэлина покинул страну на французском военном самолете. Перед этим он подписал указ о роспуске нижней палаты парламента, однако она отказалась его выполнять.

