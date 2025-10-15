Путин ждет реакции Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью «Коммерсанту», что президент Владимир Путин в августе на переговорах на Аляске ответил на предложения США по вопросу российско-украинской войны и теперь Москва ожидает реакции Вашингтона.

«На Аляску президент Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого Стивом Уиткоффом в Москву. Президент Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что предложенная концепция предполагает отказ Украины от вступления в НАТО и признание Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».

По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп после переговоров на Аляске намеревался обсудить инициативу с союзниками в Вашингтоне, которые вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским «пытаются затягивать» урегулирование войны.

Министр подчеркнул, что «аляскинский процесс» продолжается.

«В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение», – отметил он.

Комментируя вопрос поставок американских крылатых ракет Украине, глава российской дипломатии выразил мнение, что они нанесут «колоссальный ущерб» перспективам нормализации отношений между Россией и США.

«Это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена», – подчеркнул министр.

При этом глава МИД выразил уверенность в том, что в Вашингтоне осознают все риски.

«Да, были заявления про «Томагавки», но в этой серии заявлений про возможность поставки «Томагавков» президент Трамп среди прочих своих комментариев упомянул, что он не хочет эскалации. Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная», – пояснил Лавров, добавив, что «Украина здесь уже будет ни при чем».

По его словам, в Москве исходят из того, что в Вашингтоне «сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость».

При этом Лавров обратил внимание на тот факт, что «никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя». По этой причине поставки и использование ракет «будет также означать опаснейшее обострение отношений между Россией и США», указал он.