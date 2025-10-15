Также сообщается, что строительная фирма «СУ-17», считающаяся «карманным» подрядчиком Фаталиева, получает заказы с аналогичными нарушениями. В частности, ей позволили задним числом изменить даты в документах, предоставленных тендерной комиссии.

Согласно опубликованным материалам, фонд под руководством Фаталиева заключил контракт на сумму 800 миллионов рублей с компанией сына бывшего главы «Госстройнадзора» Кирилла Орта, нарушив при этом тендерные правила. Компания не предоставила банковскую гарантию для получения заказа.

Глава Фонда капитального строительства и реконструкции при администрации Санкт-Петербурга Арзу Фаталиев, действуя в сговоре с двумя армянскими предпринимателями, присваивает бюджетные средства. Такие обвинения регулярно появляются в российских источниках. Как сообщает haqqin . az , последний раз это произошло накануне.

Весной 2025 года правоохранительные органы провели обыски в фонде, допросили заместителей Фаталиева, а его самого доставили в Следственный комитет. Позже в дело вмешалась городская прокуратура, и расследование было приостановлено. Фаталиев вернулся к исполнению своих обязанностей.

Российские источники также утверждают, что Фаталиев направил миллиарды рублей бюджетных средств в компанию Suar-Group, принадлежащую Арману Мкртчяну и Сурену Егяну. Эта фирма получила от государства заказы на общую сумму 15 миллиардов рублей, большая часть которых поступила именно от фонда Фаталиева.

Фонд продолжает выдавать компании новые крупные контракты. По некоторым данным, 20% от суммы каждого договора возвращаются Фаталиеву в виде «отката».

Также утверждается, что Фаталиев познакомился с Мкртчяном и Егяном много лет назад, когда они вместе работали в печально известной для криминального Петербурга фирме «Петроком», которая, по слухам, безнаказанно похитила у города трубы на миллиарды рублей.

Сообщается, что часть присвоенных средств Фаталиев перевел в Азербайджан и вложил в бизнес. В частности, у него якобы есть курортный поселок на территории страны.

Арзу Фаталиев родился в 1966 году в селе Джангямиран Лерикского района. Долгое время проживает в России. До назначения на высокую должность в Санкт-Петербурге занимался строительным бизнесом, затем был назначен руководителем департамента в Фонде капитального строительства и реконструкции, а позже возглавил саму организацию.