USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном

главное на этот час
Отдел информации
19:28 2062

Глава Фонда капитального строительства и реконструкции при администрации Санкт-Петербурга Арзу Фаталиев, действуя в сговоре с двумя армянскими предпринимателями, присваивает бюджетные средства. Такие обвинения регулярно появляются в российских источниках. Как сообщает haqqin.az, последний раз это произошло накануне.

Согласно опубликованным материалам, фонд под руководством Фаталиева заключил контракт на сумму 800 миллионов рублей с компанией сына бывшего главы «Госстройнадзора» Кирилла Орта, нарушив при этом тендерные правила. Компания не предоставила банковскую гарантию для получения заказа.

Также сообщается, что строительная фирма «СУ-17», считающаяся «карманным» подрядчиком Фаталиева, получает заказы с аналогичными нарушениями. В частности, ей позволили задним числом изменить даты в документах, предоставленных тендерной комиссии.

Глава Фонда капитального строительства и реконструкции при администрации Санкт-Петербурга Арзу Фаталиев, действуя в сговоре с двумя армянскими предпринимателями, присваивает бюджетные средства

Весной 2025 года правоохранительные органы провели обыски в фонде, допросили заместителей Фаталиева, а его самого доставили в Следственный комитет. Позже в дело вмешалась городская прокуратура, и расследование было приостановлено. Фаталиев вернулся к исполнению своих обязанностей.

Российские источники также утверждают, что Фаталиев направил миллиарды рублей бюджетных средств в компанию Suar-Group, принадлежащую Арману Мкртчяну и Сурену Егяну. Эта фирма получила от государства заказы на общую сумму 15 миллиардов рублей, большая часть которых поступила именно от фонда Фаталиева.

Фонд продолжает выдавать компании новые крупные контракты. По некоторым данным, 20% от суммы каждого договора возвращаются Фаталиеву в виде «отката».

Также утверждается, что Фаталиев познакомился с Мкртчяном и Егяном много лет назад, когда они вместе работали в печально известной для криминального Петербурга фирме «Петроком», которая, по слухам, безнаказанно похитила у города трубы на миллиарды рублей.

Сообщается, что часть присвоенных средств Фаталиев перевел в Азербайджан и вложил в бизнес. В частности, у него якобы есть курортный поселок на территории страны.

Арзу Фаталиев родился в 1966 году в селе Джангямиран Лерикского района. Долгое время проживает в России. До назначения на высокую должность в Санкт-Петербурге занимался строительным бизнесом, затем был назначен руководителем департамента в Фонде капитального строительства и реконструкции, а позже возглавил саму организацию.

Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 2063
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 2040
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 5318
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 570
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 6743
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5866
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 6714
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 9018
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 4759
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 954
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 5347

ЭТО ВАЖНО

Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 2063
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 2040
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 5318
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 570
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 6743
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5866
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 6714
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 9018
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 4759
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 954
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 5347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться