Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Министр войны пригрозил России

19:42 900

США и союзники введут новые меры в отношении России, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет после заседания Совета министров обороны НАТО.

«Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки за продолжающуюся агрессию на Россию», – добавил он.

Глава Минфина США Скотт Бессент 7 сентября заявил о готовности Вашингтона усилить санкционное давление на Москву, подчеркнув, что такие шаги предпочтительно предпринимать в координации с европейскими союзниками.

5 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что жесткие меры против России могут сорвать переговорный процесс по урегулированию. По его словам, поэтому он не спешит с введением новых санкций.

Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 2065
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 2043
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 5321
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 570
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 6743
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5866
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 6714
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 9018
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 4759
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 954
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 5348

