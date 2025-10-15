Министр войны пригрозил России

США и союзники введут новые меры в отношении России, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет после заседания Совета министров обороны НАТО.

«Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки за продолжающуюся агрессию на Россию», – добавил он.

Глава Минфина США Скотт Бессент 7 сентября заявил о готовности Вашингтона усилить санкционное давление на Москву, подчеркнув, что такие шаги предпочтительно предпринимать в координации с европейскими союзниками.

5 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что жесткие меры против России могут сорвать переговорный процесс по урегулированию. По его словам, поэтому он не спешит с введением новых санкций.