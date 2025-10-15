USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

США теряют в сутки миллиарды

19:51 745

Американская экономика может терять до $15 млрд в сутки на фоне частичной приостановки работы правительства, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я видел показатели, которые свидетельствуют об ущербе, возможно, до $15 млрд в день», – сказал он на конференции по инвестициям в Вашингтоне, организованной телеканалом CNBC, отвечая на вопрос о масштабах экономического ущерба от шатдауна.

В начале октября Белый дом оценил, что из-за частичной приостановки работы правительства США ВВП теряет около $15 млрд в неделю.

Шатдаун начался в полночь 1 октября (08:00 по времени Баку) из-за отсутствия финансирования после того, как конгрессмены не смогли согласовать ряд статей расходов, включая здравоохранение. Переговоры остаются безрезультатными, при этом республиканцы и демократы обвиняют друг друга в затягивании кризиса в политических целях.

С 1977 года финансирование федерального правительства прерывалось более 20 раз, самым продолжительным был 35-дневный шатдаун с 22 декабря 2018 по 25 января 2019 года в первый срок президентства Дональда Трампа.

Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 2071
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 2045
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 5322
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 570
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 6746
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку
Следы «теневого флота» России ведут и в Ясамальский район Баку продолжение расследования
11:43 5867
Россия – лучший друг Сирии
Россия – лучший друг Сирии фото; видео; обновлено 18:41
18:41 6714
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю
Пакистан и Афганистан пришли к общему знаменателю видео; обновлено 18:00
18:00 9018
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
Депутат Милли Меджлиса сложил полномочия
16:23 4759
Создано Нахчыванское управление туризма
Создано Нахчыванское управление туризма
15:06 954
Захарова об «уплотнении» с Баку
Захарова об «уплотнении» с Баку
14:56 5349

