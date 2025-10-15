США теряют в сутки миллиарды

Американская экономика может терять до $15 млрд в сутки на фоне частичной приостановки работы правительства, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я видел показатели, которые свидетельствуют об ущербе, возможно, до $15 млрд в день», – сказал он на конференции по инвестициям в Вашингтоне, организованной телеканалом CNBC, отвечая на вопрос о масштабах экономического ущерба от шатдауна.

В начале октября Белый дом оценил, что из-за частичной приостановки работы правительства США ВВП теряет около $15 млрд в неделю.

Шатдаун начался в полночь 1 октября (08:00 по времени Баку) из-за отсутствия финансирования после того, как конгрессмены не смогли согласовать ряд статей расходов, включая здравоохранение. Переговоры остаются безрезультатными, при этом республиканцы и демократы обвиняют друг друга в затягивании кризиса в политических целях.

С 1977 года финансирование федерального правительства прерывалось более 20 раз, самым продолжительным был 35-дневный шатдаун с 22 декабря 2018 по 25 января 2019 года в первый срок президентства Дональда Трампа.