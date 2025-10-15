Израиль заморозил переговоры с ХАМАС

Переговоры о реализации второй фазы мирного соглашения по сектору Газа не начались и не начнутся, пока Израиль не получит от палестинского движения ХАМАС все тела погибших заложников, сообщает в среду The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Несколько высокопоставленных израильских чиновников заявили в среду The Jerusalem Post, что, вопреки недавним сообщениям, переговоры по второй стадии мирного плана Дональда Трампа не начались и не начнутся, пока не вернут всех заложников», – сообщает издание.

The Jerusalem Post также приводит выступление представителя израильского правительства, который заявил на пресс-конференции, что Израиль не пойдет на компромисс и приложит все усилия, чтобы вернуть всех погибших заложников.

Газета напоминает, что первая фаза плана предусматривает возвращение всех заложников, а вторая – демилитаризацию сектора и установление временного управления. Однако конечный срок передачи останков истек в понедельник, когда ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела четырех погибших, в то время как Израиль освободил около 2 тыс. палестинских заключенных. В ответ на срыв дедлайна израильские власти сократили объем гуманитарной помощи в Газу.

С понедельника ХАМАС передал останки семи заложников и тело еще одного человека, которое, по данным израильских военных, принадлежало неизвестному жителю анклава.

В ночь на 9 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу предложенного США плана, предусматривающего обмен заложников и частичный вывод израильских войск. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила одобрение израильским правительством этого этапа сделки с ХАМАС.