Россияне с нетерпением ждут индийских бананов

Россия рассчитывает увеличить объем поставок бананов из Индии до 300–500 тыс. тонн, сообщили в Россельхознадзоре по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с представителями министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства, а также министерства торговли и промышленности Индии.

«Обратили обоюдное внимание на возможность наращивания индийской стороной экспорта бананов в Россию. Россельхознадзор заинтересован в географической диверсификации стран-поставщиков этих фруктов на территорию государства. Россия готова принимать порядка 300-500 тыс. тонн индийских бананов в год», – говорится в сообщении.

Как сообщили в Россельхознадзоре, стороны выразили взаимный интерес к наращиванию поставок и договорились провести 16 октября технические консультации между профильными ведомствами по фитосанитарным требованиям, включая условия экспорта бананов. Также обсуждались перспективы расширения взаимной торговли сельхозпродукцией, включая поставки креветок, рыбопродукции, овощей и фруктов из Индии в Россию.

Индия остается крупнейшим в мире производителем бананов — ежегодный объем достигает 33 млн тонн. Затем следуют Китай (12 млн тонн) и Индонезия (8,7 млн тонн).