Алиев в клубе операторов нового мирового порядка

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку знаменует собой важную веху в развитии внешнеполитического статуса Баку. Сам факт приглашения на столь масштабное и политически насыщенное мероприятие свидетельствует о вступлении Азербайджана в клуб стран, играющих активную роль в процессе принятия решений по ключевым вопросам ближневосточной повестки. Это уже не просто участие в дипломатических форумах, а демонстрация нового уровня субъектности. Благодаря последовательному наращиванию своего военно-политического и экономического потенциала, а также вследствие изменяющегося глобального контекста Азербайджан вышел на качественно новый этап международной политики.

Средняя держава На наших глазах мир вступает в новую историческую спираль — эпоху деглобализации, региональной фрагментации и частичной самоизоляции. Эти процессы сопровождаются трансформацией глобального лидерства и в первую очередь ослаблением универсального доминирования Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, США в мировой политике, даже учитывая их стратегическую переориентацию на внутреннюю повестку, по-прежнему остаются центральной силой. Смена парадигмы внешнеполитического присутствия Вашингтона сопровождается акцентом на прямые взаимодействия с надежными партнерами, способными и готовыми брать на себя часть ответственности за поддержание региональных балансов. В этом контексте поиск надежных союзников становится для администрации Белого дома важнейшим элементом внешней стратегии. Протокольные детали саммита в Шарм-аш-Шейхе подчеркивают символическую значимость новых связей: на совместной фотографии президентов рядом с Дональдом Трампом стоят Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Внешне сугубо церемониальный, на первый взгляд, жест в действительности отражает куда более глубокие, тектонические сдвиги в архитектуре международных отношений. На фоне характерной для Трампа манеры рукопожатий, подчеркивающей доминирование, президент Азербайджана выглядел равным и уверенным в себе партнером. Без намека на подчиненность, без риторики угодничества — исключительно уважительный политический диалог.

Подобное поведение отражает не только личную харизму Ильхама Алиева, но и зрелость азербайджанской внешней политики. Можно утверждать, что приглашение на саммит в Шарм-аш-Шейх - один из самых значимых дипломатических успехов Азербайджана за последние десятилетия. Президент Алиев представляет Азербайджанскую Республику в лучшей внешнеполитической форме за всю ее современную историю. Сегодня Баку объективно функционирует как так называемая «средняя держава» — государство, обладающее достаточным потенциалом для влияния на региональные процессы. Между Турцией и Израилем Во-первых, Азербайджан — сравнительно новый игрок на Ближнем Востоке, не обремененный грузом участия в изнурительной борьбе за доминирование, как это происходит между традиционными центрами силы. Благодаря этой «стратегической новизне» Баку воспринимается как нейтральный и надежный партнер, способный к прагматичному управлению региональными процессами. Примеры тому — участие Азербайджана в проектах по восстановлению Сирии, в том числе в сфере энергоснабжения и инфраструктурных инвестиций. Эти действия укрепляют имидж Азербайджана как конструктивного игрока, ориентированного на долгосрочные результаты. Во-вторых, особую значимость приобретает способность Азербайджана к выстраиванию устойчивого и открытого диалога с Государством Израиль. На фоне крайне чувствительного палестинского вопроса Баку сохраняет сбалансированную позицию, одновременно укрепляя энергетическое и военно-техническое сотрудничество с Иерусалимом. В региональной архитектуре это взаимодействие становится стабилизирующим элементом.

Более того, Азербайджан — едва ли не единственное государство на постсоветском пространстве, обладающее сегодня доверием как в арабском мире, так и в Израиле. Если раньше столь уникальными связями располагала исключительно Российская Федерация, то теперь это стал также и Азербайджан. Для самого Израиля партнерство с Баку также критически важно, особенно в контексте катарских инвестиций, проходящих через азербайджанскую экономику. Это делает Азербайджан не только региональным проводником капиталов, но и потенциальным посредником в будущей нормализации турецко-израильских отношений. Алиевское триединство: гибкость, прагматизм, ответственность Третья отличительная черта внешнеполитического курса Азербайджана — наличие устойчивой и гибкой системы партнерских альянсов. В текущей ближневосточной конфигурации особенно важна связка Турция—Пакистан—Саудовская Аравия, а также диалог с Исламской Республикой Иран. Азербайджан демонстрирует способность к эффективному взаимодействию со всеми этими государствами, встраивая себя в сложную и многослойную региональную систему балансов. Это достижение особенно контрастирует с позицией десятилетней давности, когда Азербайджан еще не имел столь масштабных дипломатических возможностей.