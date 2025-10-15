Страны НАТО в очереди за оружием для Украины

Более половины стран — членов НАТО выразили готовность присоединиться к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку вооружений у США для передачи Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по вопросам военной помощи Киеву на уровне министров обороны.

«Есть виды вооружений, которые могут предоставить только США, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств НАТО – 16-17 – готовы присоединиться к ней», – сказал он.

Рютте добавил, что на заседании контактной группы 19 стран альянса заявили о намерении поставить Украине новое вооружение — как в рамках программы PURL через закупки у США, так и на двусторонней основе. При этом он не уточнил, о каких именно системах вооружения идет речь.