USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Часть Баку останется без газа

Отдел информации
20:57 1390

Завтра в некоторых районах Бинагадинского района Баку будет временно приостановлена подача газа, сообщили в производственном объединении «Азеригаз» SOCAR.

По информации компании, подача газа прекратится с 09:30 16 октября. Это связано с установкой регулирующего устройства и фильтра на газопроводе среднего давления на Тбилисском проспекте.

На время проведения ремонтно-монтажных работ подача газа будет временно ограничена в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах Бинагадинского района, а также в некоторых частях посёлков имени М. А. Расулзаде, Хутор и Биладжары.

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 686
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1505
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1066
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1185
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1523
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1391
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3884
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3423
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6810
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 697
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7630

