Часть Баку останется без газа

Завтра в некоторых районах Бинагадинского района Баку будет временно приостановлена подача газа, сообщили в производственном объединении «Азеригаз» SOCAR.

По информации компании, подача газа прекратится с 09:30 16 октября. Это связано с установкой регулирующего устройства и фильтра на газопроводе среднего давления на Тбилисском проспекте.

На время проведения ремонтно-монтажных работ подача газа будет временно ограничена в 6-м, 7-м, 8-м и 9-м микрорайонах Бинагадинского района, а также в некоторых частях посёлков имени М. А. Расулзаде, Хутор и Биладжары.