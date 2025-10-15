USD 1.7000
EUR 1.9752
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть
Новость дня
Рамиз Мехтиев хотел свергнуть власть

Немцы помогут Украине оружием, норвежцы – деньгами

21:06 479

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что Берлин предоставит Украине военное оборудование на сумму 2 млрд евро, включая системы противовоздушной обороны.

«Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 млрд евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы», – заявил Писториус на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он указал, что ФРГ участвует в программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), вложив 500 млн долларов.

По словам Писториуса, готовящийся пакет помощи призван удовлетворить первоочередные потребности Украины в области обороны.

Тем временем пресс-служба норвежского правительства сообщила, что Осло предоставит Киеву 85 млрд норвежских крон (около 7,2 млрд евро) в 2026 году.

«В 2026 году Норвегия также передаст Украине военную и гражданскую помощь в рамках программы имени (норвежского ученого Фритьофа) Нансена. Правительство предлагает выделить 85 млрд норвежских крон», – говорится в сообщении.

Согласно документу, Осло планирует увеличить оборонные расходы до 3,4% ВВП к 2026 году, что составит дополнительно 4,2 млрд норвежских крон (около 358 млн евро). С 2023 года через программу имени Нансена Норвегия уже направила Украине помощь на сумму 190 млрд норвежских крон (примерно 19 млрд долларов).

Инициатива PURL, объявленная 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, предусматривает закупки американского вооружения, включая средства ПВО, боеприпасы и запасные части. Пакеты помощи, каждый стоимостью около 500 млн долларов и содержащий критически важные для Украины виды вооружений, будут регулярно доставляться по координации с НАТО, в том числе через Командование поддержки НАТО на Украине (NSATU) в Висбадене, Германия.

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 689
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1508
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1067
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1186
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1525
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1392
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3886
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3424
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6812
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 697
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7630

ЭТО ВАЖНО

Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
Cаакашвили: «Алиев отстоял честь всего Кавказа»
21:56 689
Казахстан хочет. Азербайджан не может
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема
21:22 1508
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз!
Еще раз проиграть бы Трампу… Да еще много-много раз! по ту сторону океана
21:01 1067
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
Азербайджан и Казахстан вне подозрений. Как и английская королева!
21:14 1186
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка
Алиев в клубе операторов нового мирового порядка редакционная
20:31 1525
Часть Баку останется без газа
Часть Баку останется без газа
20:57 1392
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном
Арзу Фаталиев присваивал бюджетные деньги в сговоре с Мкртчяном и Егяном главное на этот час
19:28 3886
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие
Новые санкции Британии: Год Нисанов, Вагит Алекперов и другие ОБНОВЛЕНО 19:59
19:59 3424
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
Журналисты звонят дочери Рамиза Мехтиева
17:43 6812
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
TuranBank объявил финансовые результаты за III квартал 2025 года
18:11 697
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
Операция СГБ и Госпогранслужбы: задержан Гусейнов
15:57 7630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться