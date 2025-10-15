Немцы помогут Украине оружием, норвежцы – деньгами

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что Берлин предоставит Украине военное оборудование на сумму 2 млрд евро, включая системы противовоздушной обороны.

«Мы сейчас готовим пакет помощи на сумму 2 млрд евро. В него войдут системы противоракетной обороны, самые современные радиолокационные технологии и боеприпасы», – заявил Писториус на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он указал, что ФРГ участвует в программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), вложив 500 млн долларов.

По словам Писториуса, готовящийся пакет помощи призван удовлетворить первоочередные потребности Украины в области обороны.

Тем временем пресс-служба норвежского правительства сообщила, что Осло предоставит Киеву 85 млрд норвежских крон (около 7,2 млрд евро) в 2026 году.

«В 2026 году Норвегия также передаст Украине военную и гражданскую помощь в рамках программы имени (норвежского ученого Фритьофа) Нансена. Правительство предлагает выделить 85 млрд норвежских крон», – говорится в сообщении.

Согласно документу, Осло планирует увеличить оборонные расходы до 3,4% ВВП к 2026 году, что составит дополнительно 4,2 млрд норвежских крон (около 358 млн евро). С 2023 года через программу имени Нансена Норвегия уже направила Украине помощь на сумму 190 млрд норвежских крон (примерно 19 млрд долларов).

Инициатива PURL, объявленная 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, предусматривает закупки американского вооружения, включая средства ПВО, боеприпасы и запасные части. Пакеты помощи, каждый стоимостью около 500 млн долларов и содержащий критически важные для Украины виды вооружений, будут регулярно доставляться по координации с НАТО, в том числе через Командование поддержки НАТО на Украине (NSATU) в Висбадене, Германия.